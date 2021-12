Condutor embriagado é flagrado com arma de fogo na operação lei seca

Um motorista foi preso na noite desta sexta-feira (17), quando após abordagem a um veículo tipo Omega, aparentava sintoma de embriaguez e foi convidado a fazer o teste do etilometro.

Na abordagem, o condutor apresentou um nome fictício, diferente do que constava na CNH, o que despertou a curiosidade da guarnição que resolveu fazer uma abordagem completa no veículo e encontrou uma pistola cal .380 mm dentro do veículo.

Além da embriaguez ao volante, o teste de etilometro constou 0.46 mg/ l de álcool no ar expelido, e em seguida foi levado a delegacia por porte ilegal de arma.

Além deste condutor, mais cinco motoristas foram autuados na lei seca no dia de ontem.

Informações e foto CPTran