CPTRAN prende motorista embriagado após se envolver em acidente em São Cristóvão

Policiais da Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran), registraram na madrugada deste sábado (18) um acidente envolvendo motorista qmbriagado na Rodovia João Bebe Água, em São Cristóvão.

As informações são de que por volta das 03:23h, o motorista do carro, um KIA/Sportage e uma motocicleta conduzida por uma mulher se envolveram no acidente que deixou duas pessoas feridas.

Após o acidente, o condutor realizou o teste de etilômetro, obtendo resultado de 0,59 mg/L, caracterizando crime de trânsito.

Ele foi notificado e conduzido à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis ao caso.

Na motocicleta, uma HONDA/CG 125 Fan, estavam a condutora e o passageiro que ficaram feridos. Eles foram socorridos e atendidos e levados ao hospital por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Com informações e foto da CPTran