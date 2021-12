Energisa investe em equipamentos para melhorar fornecimento

A Energisa Sergipe está investindo cada vez mais em tecnologias e modernizando a rede elétrica para garantir o fornecimento de energia com qualidade. Investimentos em redes inteligentes e automação ajudam a reduzir o número de interrupções no fornecimento de energia.

Atualmente, a Energisa Sergipe atende 806 mil clientes distribuídos nos 63 municípios. A concessionária investe em equipamentos com alta tecnologia que permitem identificar a interrupção do fornecimento de energia e agir de forma automática remanejando os clientes para uma outra rede. Com a automação da rede é possível identificar o local exato do problema, sem a necessidade de intervenção humana, e isola a rede que foi atingida, reduzindo a quantidade de clientes afetados pelo problema.

Segundo o coordenador do Centro de Operações Integrado (COI), Allyson Figueredo, por meio da automação o restabelecimento de energia pode acontecer sem que o cliente perceba.

“Todos os equipamentos da rede elétrica que compõem o sistema automatizados estão conectados ao COI, que monitora em tempo real a rede de distribuição de energia da concessionária, 24 horas por dia por meio dos nossos operadores”, afirma Allyson.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas