O “marketing de Edvaldo” tenta justificar um rompimento com seu agrupamento

Não tem coisa pior na política do que a ingratidão! Aliás, não apenas na políticas, mas em qualquer área. E, tão ruim quanto, é o político que não tem palavra, que não assume e honra seus compromissos! E o povo do interior, em especial, não gosta desse tipo de postura, desse tipo de comportamento. Gosta de olhar nos olhos, de acreditar na palavra. Não precisa nem assinar documento. E política é uma construção contínua, diária. Ninguém cresce e vence sozinho! Ninguém chega ao topo, a um cargo majoritário, sem a somação de um conjunto de pessoas.

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), por exemplo, hoje enfrenta problemas de ordem política justamente porque não faz o “dever de casa”; são contínuas as reclamações de promessas feitas e não cumpridas. Seja para a população em geral, seja para os políticos do mesmo agrupamento que foram às ruas para pedir o voto, para defender sua ascensão e reeleição. Para evitar maiores constrangimentos, alguns líderes preferem silenciar, fingem não ver ou não se incomodar. Mas esse descumprimento é sim um comportamento irritante…

Meses atrás, Edvaldo Nogueira tinha um pensamento formalizado: não seria candidato em 2022, não iria disputar a eleição. Esse era o compromisso firmado com o agrupamento que ele compõe, que o ajudou a eleger e se reeleger na PMA. Sorrateiramente, o prefeito acionou seu “velho conhecido marketing” para trabalhar e impor seu nome; de repente “choveram” pesquisas de intenção que elevavam o nome dele, e foi se criando uma situação para que sua pré-candidatura se torna-se algo quase que irreversível.

Agora, mais recentemente, Edvaldo recuou da palavra empenhada para o agrupamento e disse que “sonha” em disputar o governo de Sergipe. Evidentemente que sua nova postura incomodou ainda mais os líderes governistas que não contavam com essa “traição”. E o pior: na reunião dessa semana comandada pelo governador Belivaldo Chagas (PSD), Edvaldo até manifestou suas intenções, mas assegurou que não romperia politicamente, mesmo que não fosse ele o escolhido. Bastou sair do encontro para tornar a agir com seu “marketing”.

Como sua aposta não teve boa receptividade, Edvaldo (e seu marketing) resolveu “apelar”: para forçar uma indicação política a todo custo, insinua agora uma aproximação do senador Rogério Carvalho (PT), pré-candidato a governador pela oposição ao agrupamento da situação. É como se estivesse colocando uma “faca no pescoço” dos aliados: ou me apoia ou eu vou para a oposição. Vale repetir: Edvaldo foi eleito e reeleito com o apoio desse grupo, em 2016 e 2020, e agora vai se voltar contra seus aliados? Está claro que seu marketing tenta justificar um rompimento!

Este colunista vai repetir: há uma sinalização clara e um favoritismo para uma pré-candidatura a governador do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD). Apesar de mais jovem, ele inspira muito mais confiança! Talvez por ter sido preterido, Edvaldo esteja decidido a “jogar esse jogo”! E, como Rogério Carvalho já está “lançado”, se o prefeito de Aracaju efetivar o rompimento, o petista vai recuar para Edvaldo disputar o governo ou o pedetista se contentará com o Senado? Se prepara Katarina Feitoza para assumir a PMA! Pelo menos você tem o “histórico” de honrar os compromissos…

Veja essa!

A falta de liderança do prefeito Edvaldo Nogueira tem ficado cada vez mais evidente na Câmara Municipal de Aracaju. Algumas proposituras da oposição estão sendo aprovadas no parlamento e o gestor já não tem controle sobre parte da bancada que dá sustentação a seu governo.

E essa!

E o pior é que, ao invés de reconhecer a falta de liderança até pelos compromissos não assumidos, Edvaldo tenta jogar a culpa em outros líderes políticos do agrupamento pelo estremecimento de sua bancada. A verdade: os vereadores estão revoltados com o tratamento dispensado pelo Executivo…

O IPTU de Edvaldo I

Depois que Edvaldo Nogueira lançou a nova “variante” em Aracaju, o “IPTU-10”, com um reajuste superior a 10% do imposto, este colunista se recordou da promessa não cumprida pelo prefeito de revogar o reajuste dado lá atrás. Depois que venceu a eleição e sentou na cadeira, a “promessa” parou na “gaveta”…

O IPTU de Edvaldo II

E logo em um momento tão crítico, de dificuldade financeira, de muito desemprego, comerciantes e proprietários de imóveis foram surpreendidos com esse reajuste absurdo! O prefeito não justificou essa medida até agora! E olhe que existe uma pendenga judicial! A cobrança do IPTU além de abusiva, pode se tornar ilegal…

Almoço movimentado I

De olho na janela partidária que teremos entre Março e Abril, e desta vez sem as tradicionais coligações, mandatários e pré-candidatos a deputado estadual e federal se reuniram em um almoço nessa sexta-feira (17), na capital.

Almoço movimentado II

No encontro estavam os deputados estaduais Luciano Bispo (MDB), Capitão Samuel (PSC) e Rodrigo Valadares (PTB); os ex-deputados Venâncio Fonseca, Pastor Antônio e José Carlos Machado; além do vereador de São Cristóvão e pré-candidato a estadual, Neto Batalha; e o pré-candidato a deputado federal Thiago de Joaldo, irmão do prefeito de Itabaianinha.

Reunião-almoço

Os deputados estaduais prestigiaram a reunião-almoço de fim de ano da Associação Sergipana de Empresários de Obras Públicas e Privadas (ASEOPP), realizada em um dos hotéis da capital. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), estava presente ao lado dos colegas deputados Adaílton Martins (PSD) e Luciano Pimentel (sem partido).

Luciano Bispo I

Luciano Bispo agradeceu o convite da ASEOPP e do empresário Luciano Barreto para o encontro e destacou a oportunidade aproveitada pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) para apresentar o investimentos que estão sendo feitos em Sergipe pelo poder público estadual. “Tudo está acontecendo da maneira certa e correta, com os recursos garantidos e muita transparência. Acho importante porque quem vence as licitações não fica temendo a realização”.

Luciano Bispo II

Para o presidente da Alese o empresariado sergipano saiu da reunião muito otimista com o que ouviu do governador. “Essa é mais uma prova inconteste de que o poder público pode caminhar, lado a lado, do setor privado, sem segredos e/ou subterfúgios”, completou Luciano Bispo.

Adaílton Martins I

O também deputado Adaílton Martins disse que o empresário Luciano Barreto, por onde passa, segue defendendo a tese de “preço justo, obra concluída e população atendida. Nós somos favoráveis a este entendimento e aprovamos a oportunidade para que o governador Belivaldo Chagas consiga promover as ações de seu governo, as obras concluídas, em tramitação e que ainda serão realizadas”.

Adaílton Martins II

“Belivaldo (Chagas) está mostrando como encontrou algumas obras, quando chegou ao governo e o que ele conseguiu desenvolver até agora. Vimos aqui muitas realizações voltadas para a Saúde e a Educação. Estamos sim confiantes na gestão”, completou o deputado estadual.

Luciano Pimentel I

Por sua vez, o também deputado estadual Luciano Pimentel foi outro que avaliou o momento especial pelo qual atravessa o Estado de Sergipe. “Nós ficamos muito satisfeitos e entusiasmados porque hoje o governador teve a oportunidade de apresentar aos empresários de obras públicas do Estado todo o trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo de seu governo”.

Luciano Pimentel II

“Inclusive, demonstrando perspectivas de novas contratações, de novas obras e investimentos. Nós ficamos felizes porque esta é uma nova fase para a nossa infraestrutura, com a recuperação da malha viária, por exemplo”, disse Luciano Pimentel, ressaltando que ficou mais um voto de confiança para o governador que, para ele, vem gerindo o Estado com muita solidez e credibilidade.

Luciano Barreto

Falando em nome dos pequenos e médios empresários da Construção Civil, o “anfitrião” do encontro, Luciano Barreto, aproveitou para agradecer ao governador Belivaldo Chagas que abraçou a causa da categoria pela defesa do preço justo. “A evolução das empresas é algo positivo para Sergipe e nós precisamos estimular a concorrência. Nós agradecemos também ao presidente do Banese pelo apoio dado aos pequenos e médios empresários”.

Belivaldo Chagas I

Por sua vez, o governador disse que, apesar da pandemia, os investimentos estão chegando e as coisas estão acontecendo. “Eu tenho que cumprir a minha missão até o fim. As vezes a vida nos ensina com as topadas, com os erros. As vezes as pessoas pensam que a gente não planeja, mas as vezes as coisas não acontecem como a gente pensa. Ou eu trabalhava pensando em sanear as finanças, em encontrar um equilíbrio financeiro, ou nada acontecia. Para pedir dinheiro emprestado, o governo tem que ter crédito e capacidade para pagar”.

Belivaldo Chagas II

Em seguida, o governador destacou o programa “Pró-Rodovias I”, que está em fase de conclusão, com mais de 500 km de rodovias recuperados, com investimentos de recursos da Caixa Econômica Federal e do próprio Governo do Estado, gerando emprego e renda. “Já vamos trabalhar o Pró-Rodovias II e vamos sentar com a Caixa para assinar mais um empréstimo, com o BRB e o Banco do Brasil. Quero agradecer a Assembleia Legislativa, porque sem ela a gente não conseguiria avançar nesses empréstimos”.

Medalha Armindo Guaraná

O vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura (CEC), advogado Igor Albuquerque, participou, na última quinta-feira, da mesa de honra da solenidade de outorga da Medalha Armindo Guaraná, criada pelo Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), na Presidência do desembargador Edson Ulisses de Melo, com a finalidade de homenagear e reconhecer cidadãos que se notabilizaram por sua atuação na área cultural.

Medalha Armindo Guaraná II

O vice-presidente do CEC enalteceu as iniciativas do Tribunal de Justiça na área cultural, primeiro com a criação do Projeto “Quinta Juriscultural” e agora com a instituição da Medalha Armindo Guaraná. Para Igor Albuquerque, “é muito importante que o Judiciário sergipano tenha interesse em constituir-se também em espaço de cultura, estimulando o fazer cultural, inclusive dentre seus próprios servidores, não somente para revelar talentos, mas, ainda, para oportunizar a disseminação e mais acesso às diversas manifestações culturais. Está de parabéns o TJSE e seu presidente, desembargador Edson Ulisses, pela feliz iniciativa”.

Medalha Armindo Guaraná III

Dentre os homenageados destacam-se a presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, Aglaé D’Ávila Fontes, e os presidentes das Academias Sergipanas de Letras e de Educação, respectivamente, José Anderson Nascimento e Jorge Carvalho do Nascimento, tendo este último proferido palestra sobre a importância cultural e jurídica de Manoel Armindo Cordeiro Guaraná.

Sheyla Galba I

Os vereadores de Aracaju aprovaram, por unanimidade, a emenda de autoria da vereadora Sheyla Galba (Cidadania) ao Plano Plurianual (PPA), para que seja instituído o Programa de Navegação dos Pacientes Oncológicos na capital, com o intuito de garantir o acesso ao diagnóstico e ao tratamento em tempo adequado e coordenar uma assistência individualizada.

Sheyla Galba II

“Esta foi a única emenda que apresentei ao PPA, mas que justifica a minha estadia aqui na Câmara Municipal. Todos sabem da preocupação que tenho com os pacientes oncológicos, por isso peguei um projeto que estava tramitando nesta Casa e o transformei neste Programa para ser acrescentado como emenda à PPA. Agradeço aos colegas parlamentares que votaram pela aprovação. Nossa luta continua”, detalhou a parlamentar.

Sheyla Galba III

Sheyla Galba destacou a importância da Prefeitura também ter responsabilidade com os pacientes que tenham neoplasia. “Acompanhando desde o diagnóstico na rede municipal até o início do tratamento na rede estadual de saúde. Enquanto Mulheres de Peito, recebemos muitas pessoas que já estão com o nódulo na mama, por exemplo, e não sabem para onde ir. O Programa é justamente para prestar essa assistência e direcionar”, esclareceu.

Projeto Piloto

De acordo com a matéria, a Prefeitura de Aracaju deverá, através Secretaria Municipal da Saúde, escolher uma das 44 Unidades Básicas de Saúde – UBS para iniciar um projeto piloto. “O Município fará o paciente ‘navegar’ no sistema até que seja entregue ao tratamento, que é de responsabilidade do Estado, cumprindo, desta forma, a Lei dos 30 dias. Assim, ele saberá o dia da consulta, dos exames e demais procedimentos, evitando que o tempo passe e ele morra por falta de tratamento”, explicou a vereadora.

Dinheiro da Secom

Sheyla Galba pontuou ainda na emenda que os recursos que irão financiar o Programa de Navegação dos Pacientes Oncológicos serão remanejados da Secretaria Municipal da Comunicação das Ações/Programas: Apoio na Realização de eventos de interesse do Município e Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para a Divulgação da Políticas da PMA.

Fábio Mitidieri I

Em Sessão do Congresso Nacional, os deputados derrubaram dois vetos importantes do presidente Jair Bolsonaro para agricultores familiares e o reajuste de agentes de saúde. Os vetos foram votados em globo e seguiu para apreciação do Senado Federal. Apelidada de Lei Assis Carvalho 2, a proposta de socorro aos agricultores familiares vetada previa o suporte à agricultura familiar até 2022, com prorrogação, descontos, renegociação de dívidas dos produtores e flexibilização no crédito rural.

Fábio Mitidieri II

Entre as medidas estava o pagamento de um auxílio no valor de R$ 2,5 mil por família para produtores em situação de pobreza e extrema pobreza. O deputado federal Fábio Mitidieri comemorou a derrubada ressaltando que a lei é importante para gerar renda aos pequenos agricultores e também para aumentar a produção dos alimentos que em um momento de inflação em que vivemos será importante na diminuição dos preços da comida.

Fábio Mitidieri III

“O Brasil precisava da derrubada deste veto. O povo no campo precisa produzir para que a desigualdade no país diminua”, defendeu o parlamentar. Já a derrubada do veto à Lei de Diretrizes Orçamentárias para autorizar o reajuste do piso salarial de agentes comunitário de saúdes e de agentes de combates às endemias, que agora depende da votação pelos Senadores também foi defendido pelo parlamentar que ressaltou a importância dos profissionais para a saúde preventiva.

Iran Barbosa I

O deputado Iran Barbosa recebeu a visita, em seu gabinete, na Assembleia Legislativa de Sergipe, do presidente da Associação Sergipana dos Deficientes Visuais (ASDV), Wellington dos Santos, acompanhado do diretor de Esportes da entidade, Enaldo Boaventura, e do diretor Administrativo, Victor Almeida, que procuraram o parlamentar para entregar um relatório resultante da visita técnica que realizaram, no dia 30 de novembro último, no Centro Especializado de Reabilitação (CER IV), ligado à Secretaria de Estado da Saúde (SES) e inaugurado em 27 de agosto deste ano.

Iran Barbosa II

No relatório, os dirigentes da ASDV elencam vários problemas encontrados no Centro e que estão em desconformidade com as normas de acessibilidade para pessoas com deficiência (PCD), entre os quais, a presença de objetos como lixeiras, extintores de incêndio e bebedouros obstruindo o piso tátil; placas informativas em braile localizadas em posições e altura que dificultam a leitura por PCD visual; mapa tátil não informando corretamente as posições de equipamentos como os banheiros; piso tátil sem o correto contraste em relação ao chão; e a sala de Ações da Vida Diária (AVD) não adaptada para receber pessoas com as diversas deficiências existentes.

Iran Barbosa I

O relatório também aponta que o Centro não oferece atividades básicas para a reabilitação completa de PCD visual, como braile, tecnologias assistivas, Soroban (tábua de calcular), orientação e mobilidade; falta de acessibilidade por transporte coletivo, inexistindo pontos e linhas de ônibus coletivos próximos à instituição; falta de profissional médico oftalmologista, impossibilitando o funcionamento do Setor Visual; e a quantidade insuficiente de profissionais com deficiência no quadro de funcionários; entre outros problemas.

Neto Batalha I

Desde que tomou ciência do assunto, Neto Batalha declarou apoio à categoria e se solidarizou com os trabalhadores que acumulam tantos anos de prestação de serviço público. De acordo com o vereador, a ameaça está partindo da gestão do prefeito Marcos Santana desde o fim do mês de novembro. Foi enviada uma carta para residência dos servidores aposentados informando sobre o Plano de Demissão Voluntária.

Neto Batalha II

Num primeiro momento, Neto Batalha ofereceu assessoria jurídica para buscar uma solução administrativa, porém depois de algumas tratativas a previsão é de que não haja acordo, dessa maneira foi requerida uma moção de repúdio na Câmara de Vereadores contra o prefeito Marcos Santana, afinal segundo o vereador o PDV é uma escolha e não obrigação.

Consul em Sergipe I

Neste fim de semana, na cidade de Propriá, acontece o 1º PROPRIÁ Fashion Week Festival Internacional, com as presenças das modelos gêmeas internacionais de origem sergipana Joana D’arc e Joana Aparecida. O evento conta com um workshop de moda para jovens de 12 a 18 anos, meninos e meninas. O evento conta também com apresentações Folclóricas, literatura de Cordel e shows musicais com apresentação de Chiko Queiroga e Antônio Rogério além de artistas de Propriá.

Consul em Sergipe II

Este é também um projeto piloto de divulgação da cidade em nível internacional visando manter um intercâmbio cultural entre a cidade de Propriá e a Europa. Nesse ano serão selecionados alguns jovens para expectar uma possibilidade de uma carreira internacional como modelo, além de receberem certificado e um portfólio com suas principais fotografias. Estará presente a Consul Geral do Brasil em Madri, Gisela Padovan, que a convite do prefeito Valberto Lima, dos artistas Chiko Queiroga & Antônio Rogério e das modelos gêmeas vem desfrutar e conhecer nossas belezas naturais.

Adir Machado

A coluna recebeu a informação que o advogado Adir Machado assinou sua ficha de filiação no Cidadania e está determinado a disputar um mandato de deputado federal pela legenda em 2022. Adir está conversando com seus amigos e familiares e pretende participar de grandes debates e pontuar temas que realmente interessam à sociedade.

Fábio Henrique I

Após os constantes aumentos no preço do combustível, que afetou diretamente os consumidores brasileiros, a Petrobras anunciou a redução de 3,1% no preço de venda da gasolina em suas refinarias. Entretanto, a redução de 0,10 por litro não chega a Sergipe. Diante da notícia que pegou os sergipanos de surpresa, o deputado Fábio Henrique (PDT) usou a plenária da Câmara Federal para cobrar explicações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Fábio Henrique II

“Vamos encaminhar requerimento solicitando um posicionamento urgente da ANP, pois o nosso estado não pode ficar à mercê dos interesses privados de grupos internacionais. Nós fazemos parte do Brasil e precisamos reivindicar os nossos direitos perante a legislação que regula a comercialização do petróleo no país”, enfatiza o deputado, que ressalta os perigos da privatização.

Fábio Henrique III

No início deste ano, a refinaria Landulpho Alves (RLAM), localizada na Bahia, a mesma que abastece o estado de Sergipe, foi vendida para o grupo árabe Mubadala Capital. Sendo assim, a refinaria deixa de seguir os preços praticados pela Petrobras e passa a fazer parte do mercado privado, com prática de preços livres.

“Sergipe não é uma Ilha”

Segundo o deputado do PDT, os interesses do povo brasileiro precisam ser priorizados. “Quando é para aumentar o preço, sobe imediatamente nas bombas em Sergipe; mas quando diminui ficamos de fora? O nosso estado não é uma ilha, fazemos parte do Brasil também! Eu vou continuar nesta casa reivindicando os direitos do povo sergipano. Os árabes ainda vão pensar se vão aceitar a redução? Não vamos aceitar esse absurdo”, questiona o deputado na sessão da última quinta-feira, 16, em Brasília.

Alô Canindé!

Em reconhecimento a sua gestão à frente do município de Canindé de São Francisco, o prefeito Weldo Mariano recebeu o Prêmio Destaque 2021, evento realizado pelo Jornalista Marcos Aurélio em parceria com a Associação de Portais de Notícias de Sergipe. O evento reconhece o trabalho feito pela classe política sergipana, empresários e de gestores públicos em projetos e programas que garantem o desenvolvimento de suas cidades. Weldo Mariano desde que assumiu o município tem trabalhado firme para garantir aos canindeenses ações que resultem em melhoria na qualidade de vida.

Weldo Mariano

Em suas redes sociais, o prefeito Weldo Mariano publicou: “Recebi hoje das mãos da empresaria Conceição Oliveira a premiação dos Melhores do ano 2021, fruto de muito trabalho, dedicação e uma gestão transparente. É uma responsabilidade e compromisso com os canindeenses. Iremos cada vez mais aumentar o ritmo do nosso trabalho por uma cidade cada vez melhor. Também, esteve comigo o vice-prefeito Joselildo Almeida Pank, secretários, amigos e familiares”. O prêmio foi realizado em Itabaiana pelo oitavo ano consecutivo.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

[email protected] e [email protected]