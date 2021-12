Parada natalina será atração do Natal Iluminado neste sábado

Neste sábado, 18, a reapresentação da Parada “Um Sonho de Natal” será uma das principais atrações do Natal Iluminado 2021 no Centro, uma realização da Prefeitura de Aracaju em parceria com a Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio) e o Serviços Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/SE).

Essa e outras apresentações artísticas e culturais compõem a programação especial do projeto nas praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos, locais que estão ornamentados tematicamente com 4,5 milhões de pontos de luz.

Além do Centro, as luzes do Natal Iluminado também podem ser conferidas no Parque Governador Augusto Franco (Parque da Sementeira), Orla de Atalaia e Orla Pôr do Sol Jornalista Cleomar Brandi.

Confira a programação:

Sábado 18/12

18h – Evanilson Vieira – Ave Maria (Catedral Metropolitana)

18h15 – Parada “Um Sonho de Natal”

19h – Pedro Luan

20h30 – Júnior do Cavaco

Carreta de Gastronomia – Oficina SENAC

14h – 16h – Natal sem carne (R$ 30)

18h – 20h – Natal sem carbe (R$ 30)

Carreta de Beleza – Oficina SENAC

14h – 16h – Penteados express (R$ 30)

18h – 20h – Técnicas de maquiagem embelezadora (R$ 30)

Domingo 19/12

17h – Espetáculo do Circo Gold Star

18h – Rodrygo Besteti – Ave Maria (Catedral Metropolitana)

18h15 – Parada “Um Sonho de Natal”

18h30 – Portal Hanna Belly Dança

19h – Casaca de Couro

20h30 – Torugo Teles

Foto: Marcelle Cristinne