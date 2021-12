Polícia Civil apreende mais de 20 baterias furtadas de operadoras de telefonia na capital e interior

Equipes da Delegacia Regional de Itabaiana deflagraram uma operação que resultou na apreensão de 24 baterias furtadas de torres de telefonia em Sergipe. A ação policial contou com o apoio de funcionários das empresas e ocorreu nesta sexta-feira (17).

De acordo com o delegado Antônio Gledson, os funcionários das empresas auxiliaram a operação desta sexta-feira. “Os funcionários atuaram com o uso de equipamentos que identificam a existência das baterias por meio da aproximação, inclusive fornecendo informações como lote, nota fiscal e empresa proprietária”, detalhou.

Segundo o delegado Rafael Kaufer, as empresas fizeram a comunicação da ocorrência, o que resultou nas investigações feitas pela Polícia Civil. “Fomos procurados pelas operadoras de telefonia noticiando que estavam ocorrendo muitas situações de furto de baterias de torre de comunicação e havia indícios de que os maiores receptadores estavam em Itabaiana. Identificamos alguns estabelecimentos e fizemos a operação”, acrescentou.

A ação policial contou com o apoio do Grupamento Especial Tático de Motos de Itabaiana (Getam), Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e Delegacia de Campo do Brito.

A Polícia Civil reforça que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Informações e foto SSP