CPTran registra acidente de transito na capital e condutor se recusa a fazer o teste do bafômetro

Um acidente envolvendo dois veículos de passeio foi registrado pelos policiais da Companhia de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar de Sergipe (CPTran) na madrugada deste domingo (19) em Aracaju.

O fato foi registrado por volta das 03 horas da manhã, quando um veículo tipo Onix colidiu com um Ford Fiesta que, com o impacto, subiu no canteiro e derrubou placas publicitárias. Ninguém se feriu.

O condutor do Onix se recusou a fazer o teste do etilometro e as providências pelos policiais da Cptran foram realizadas (autuação no ART 165-A do CTB).

Seu veículo também foi levado ao pátio porque o condutor não providenciou um motorista habilitado para conduzir o seu veículo.

Com informações e foto da CPTran