Eliane Aquino participa do jantar em que Lula e Alckmin se encontram pela 1ª vez em público

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) está em São Paulo e participa do jantar em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (sem partido) encontraram-se na noite deste domingo (19) de maneira pública no jantar do grupo Prerrogativas, um coletivo de advogados que se organizou em reação à Lava-Jato, em 2016.

Também se encontravam no jantar o vice-presidente do PT, Márcio Macedo, e o advogado sergipano Cézar Britto. Segundo Eliane, estavam no jantar vários políticos de outros partidos, empresários, advogados, em um ambiente lotado que formou uma fila de espera, sem conseguir participar do evento, de mais de 1400 pessoas.

Segundo Eliane, também compareceram governadores e parlamentares: “Foi uma homenagem muito forte e representativa do grupo Prerrogativas ao presidente Lula.

Clima de Unidade – Um clima de unidade com a presença de centenas de líderes políticos e de movimentos sociais marca o jantar do Grupo Prerrogativas que aconteceu em São Paulo. Pouco depois de 19h30, o ex-presidente Lula e o ex-governador Alckmin encontraram-se e posaram para fotografias.

Estão no encontro lideranças políticas de todos os partidos do campo democrático (PT, PSB, PCdoB, PSD e até PSDB, entre outros), com nomes como Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad, Aloizio Mercadante, Carlos Siqueira, Marília Arraes, Marta Suplicy, Luciana Santos, Marcelo Freixo, Jandira Feghali, Arthur Virgílio, Márcio França, Omar Aziz, Jacques Wagner e os governadores baiano Rui Costa e pernambucano, Paulo Câmara, além do prefeito de Recife, João Campos.

Dividem a mesa de Lula e Alckmin suas companheiras, Janja e Maria Lúcia, Haddad, Marcio França, os governadores, entre outros.