Estre Ambiental emite nota sobre retoma de coleta de lixo

Em respeito à população de Nossa Senhora do Socorro, ao Poder Judiciário do Estado de Sergipe e ao Ministério Público, a Estre Ambiental vem à público para informar que, no início da manhã do dia de hoje (18.12.2021), mesmo não tendo sido procurada pela Prefeitura, decidiu por receber os resíduos sólidos coletados no Município de Nossa Senhora do Socorro, acumulados nas ruas e residências desde o dia 09.12.2021, mesmo tendo o Município de Nossa Senhora do Socorro uma dívida de aproximadamente 17 milhões para com a empresa, por serviços prestados de janeiro de 2017 à novembro do corrente ano.

O acúmulo de resíduos se deu por que o local para onde o Município de Nossa Senhora do Socorro passou a destinar os resíduos, localizado à mais de 50 km, a partir de novembro de 2021, em substituição à Estre Ambiental (localizada no próprio Município), foi considerado absolutamente irregular pela Justiça do Estado de Sergipe. Mesmo tendo sido preterida na ordem cronológica de pagamentos pela prefeitura (segundo o Portal da Transparência, a empresa de coleta contratada pela Prefeitura recebeu aproximadamente 28 milhões de reais) , submetida a uma inadimplência severa e inexplicável, a Estre Ambiental mantém-se firme no seu papel de prestar serviços em favor da população sergipano, de forma regular, transparente e dentro de rígidos padrões técnicos, éticos e legais.

Ciente de seu papel social e consciência ambiental, a Estre Ambiental se coloca à inteira disposição para retomar as negociações com a prefeitura, com o fim de que sejam regularizadas as pendências do Município e, com isso, assegurar a regularidade e manutenção dos serviços e o cumprimento da Lei.

