Natal Iluminado: programação terá última apresentação circense neste domingo, dia 19

No último domingo que antecede o Natal, mais uma apresentação o Circo Gold Star fará sua última apresentação na edição deste ano do projeto Natal Iluminado nas praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos, no Centro.

O evento é uma realização da Prefeitura de Aracaju em parceria com a Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio) e o Serviços Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/SE).

Desde o dia 8 de dezembro uma série de apresentações artísticas e culturais, bem como oficinas e outras ações estão sendo realizadas na região central da cidade, que conta com 4,5 milhões de pontos de luz numa decoração para despertar o espírito natalino dos aracajuanos e turistas.

Também fazem parte do Natal Iluminado 2021 as decorações temáticas do Parque Governador Augusto Franco (Parque da Sementeira), Orla de Atalaia, Orla Pôr do Sol Jornalista Cleomar Brandi, assim como a ornamentação de diversas avenidas da cidade.

Confira a programação:Sábado 18/12

Domingo 19/12

17h – Espetáculo do Circo Gold Star

18h – Rodrygo Besteti – Ave Maria (Catedral Metropolitana)

18h15 – Parada “Um Sonho de Natal”

18h30 – Portal Hanna Belly Dança

19h – Casaca de Couro

20h30 – Torugo Teles