PMA mantém carro da vacina e concluirá nas escolas dia 20

Na busca ativa de pessoas com idade a partir dos 12 anos que ainda não se vacinaram contra a covid-19, desde o início do mês, a Prefeitura de Aracaju implementou, simultaneamente, a vacinação nas escolas e o carro da vacina. Até o momento, foram 1.802 pessoas imunizadas nas escolas municipais, entre alunos e profissionais que ainda não haviam recebido a primeira, segunda ou a dose de reforço.

Com o encerramento do ano letivo e o recesso escolar, a vacinação nos estabelecimentos de ensino será encerrada na segunda-feira, dia 20, e será retomada em janeiro do próximo ano, com o cronograma incluindo as escolas da rede estadual de ensino.

“Durante esse mês intensificamos nossa busca ativa para contemplar o maior número possível de adolescentes e adultos presentes nas escolas, que ainda não haviam se vacinado ou estavam com sua segunda dose atrasada. A partir de janeiro de 2022, pretendemos reiniciar esse cronograma, incluindo as escolas da rede estadual de ensino, e para isso, já enviamos ofício para a Secretaria Estadual de Educação solicitando o cronograma com a lista das escolas”, informou a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

Já na vacinação itinerante, realizada nos bairros da cidade, do início do mês até o momento, foram 1.729 pessoas imunizadas. Além dessas duas estratégias, a vacinação contra a covid-19 segue sendo ofertada nas Unidades Básicas de Saúde e no drive-thru montado no Parque da Sementeira.

“Essa pausa na vacinação das escolas vai acontecer, mas as Unidades Básicas de Saúde [UBSs] e o drive, bem como a vacinação itinerante nos bairros continuará com o cronograma, de segunda a sexta-feira [dias úteis]. Nas UBSs o serviço funciona das 8h às 16h e no drive da Sementeira até às 13h”, frisou Waneska.

Carro da vacina

Realizada das 8h às 12h e das 14h às 17h, a vacinação itinerante contempla a aplicação da primeira, segunda e terceira doses do imunizante contra a covid. Para acesso ao serviço, basta ter idade acima de 12 anos, apresentar cartão de vacinação, comprovante de residência e documento com foto.

Confira a programação da próxima semana:

20/12 – Orla Pôr do Sol (Bairro Mosqueiro)

21/12 – Em frente ao CRAS (Bairro Cidade Nova)

22/12 – Colina Santo Antônio (Bairro Santo Antônio)

23/12 – Praça Nelson F. Martins – da Igreja Cristo Rei (Bairro José Conrado de Araújo)

Foto: Marcelle Cristinne