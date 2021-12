Projeto “Drible Contra as Drogas” chega ao município de Carira

O projeto “Drible Contra as Drogas”, idealizado pelo deputado Capitão Samuel, criador do Batalhão da Restauração chega ao município de Carira para atender a população no combate às drogas.

Capitão Samuel usou as redes sociais neste sábado (18) para comemorar o avanço dos trabalhos no Batalhão da Restauração e na prevenção contra as drogas em todo o estado, incentivando os jovens para praticar esportes.

Durante o evento, Samuel aproveitou para convidar a sociedade para “ajudar e salvar nossas crianças da violência e das drogas”.