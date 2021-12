Rosário do Catete realiza lançamento do Natal iluminado

Com apresentações folclóricas, a Prefeitura de Rosário do Catete realizou na noite desta sexta-feira (17), o lançamento do Natal Iluminado. O ato simbólico aconteceu na popular Praça dos Quiosques. Avenidas, ruas e praças de Rosário do Catete receberam iluminação e decoração especiais alusivas ao período natalino.

O vice-prefeito, Magno Monteiro, elogiou esta ação da gestão municipal. “O Natal traz um sentimento de alegria. Um evento importante, que além de deixar nossa cidade mais bonita, atrai mais clientes para os comerciantes”, destacou.

Já o prefeito César Resende, disse que pretende ampliar a festa nos próximos anos. “Essa ainda não é a festa que desejo realizar em nossa cidade. Mas, por conta da pandemia, atrasou um pouco essa nossa intenção. Quero fazer do natal uma festa grande para atrair mais pessoas ao nosso município, fazendo circular dinheiro para impulsionar a economia. Quero deixar a cidade mais linda”, afirmou.

O prefeito também anunciou que no próximo dia 23 vai antecipar o pagamento do mês de dezembro dos servidores públicos, mantendo a folha salarial em dia, assim como ocorreu em todo ano de 2021.

Entre as atrações do evento natalino estavam a Banda Gigantes Prime, Victor Santana, Grupeto Natalino dos Músicos Rosarenses e Grupo Guerreiro Coroa de Ouro, do Povoado Siririzinho sob o comando do Chefe João.

Os vereadores Rafael Dantas, Ellyson Santana, Genilson José (Tchi da Banda) e Willamis Cruz (Mi Cabeleireiro) prestigiaram o lançamento do Natal Iluminado, que também foi prestigiado por secretários, diretores, coordenadores e assessores da gestão municipal.

Foto assessoria

Por Keizer Santos