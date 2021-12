Time do Estanciano é campeão do Campeonato Sergipano de Futebol Feminino 2021

Comandado por Ricardo Pereira, o Estanciano conquistou o Campeonato Sergipano de Futebol Feminino na tarde desta sábado (18) no Estádio Sabino Ribeiro em Aracaju contra a equipe do Rosário Central.

O Estanciano que já foi vice-campeão em 2019, agora se junta ao Santos Dumont na galeria de troféus do Sergipão Feminino.

Bola em jogo

O primeiro tempo foi bem movimentando com a maior posse de bola das canarinhas, poucos chutes ao gol até que aos 17 minutos a zagueira do Rosário Central colocou a mão na bola dentro da área e a árbitra Maria Cristina marcou pênalti a favor do Estanciano. Barbara cobrou com perfeição no canto superior direito da goleira do Rosário Central e abriu o placar no Sabino.

Aos 27 minutos ainda da etapa inicial Taiane lança a bola do meio de campo para Alissa que arranca em direção ao gol do Estanciano e dentro da área chuta de esquerda perdendo boa oportunidade para o Rosário Central.

Em uma jogada que saiu do campo defensivo do Estanciano Michele sai em velocidade e toca para Fernandinha na lateral esquerda. Fernandinha avança em direção ao gol e devolve bem para Michele que na tentativa de chutar ao gol sofre falta.

No finalzinho do primeiro tempo Michele novamente chuta de fora da área mais por cima da goleira Milena do Rosário.

Segundo tempo de jogo e o Estanciano retornou com força total pressionando o time do Rosário mais já no finalzinho de jogo o time do Rosário mandou bem e quase empata a partida.

Final de jogo no Sabino, Estanciano 1 gol de Barbara de pênalti no 1º tempo, 0 Rosário Central vice-campeão.

Campanha das equipes

Em grupos distintos cada uma deu o seu melhor e as duas equipes tiveram campanhas parecidas na primeira fase, semifinal e final.

Rosário Central chegou a grande final com a segunda melhor campanha. O time comandado pelo técnico Tuninho teve três jogos na primeira fase, sendo um empate e duas vitórias e no ultimo duelo já na semifinal venceu apertado o Cotinguiba com um gol de Alissa Santos já no finalzinho da partida.

Já o time Canarinho estreou com derrota diante do Cotinguiba por 3 a 2, mais o resultado não deixou as canarinhas sem esperança. A equipe ficou ainda mais motivada e começaram um voo que teve inicio na primeira fase até a grande final. O time em seguida goleou o Força Jovem de 4 a 0, venceu o Barra de 3 a 1 e o Botafogo de Cristinápolis por 16 a 0. Já na semifinal goleou Canindé de 4 a 0 com gols de Michele Lisboa que marcou duas vezes, Milena Rocha e Maria Bárbara.

Artilharia

A artilheira do campeonato 2021 é de Canindé. A atacante Manuela Silva balançou a rede 10 vezes.

Goleadas

Na primeira fase da competição teve três goleadas que na soma resultou em 47 gols, quase a metade dos gols da competição.

Santos Dumont 13 x 0 Independente

Canindé 18 a 0 Independente

Estanciano 16 a 0 Botafogo

Fala técnico campeão

“Só tenho a agradecer primeiramente a Deus, ao projeto Eu Acredito que tem a frente nossa diretora Natali e todo o elenco, diretoria e comissão técnica, parceiros pelo titulo do Estanciano, aos parceiros da imprensa. Muito feliz pelo titulo de campeão sergipano pela primeira vez, time esse que veio de uma campanha muito bem organizada nessa temporada, dois titúlos que o Estanciano teve foi comigo, na base e agora no feminino”. Comemorou Ricardo.

A Presidente do Projeto Eu Acredito falou emocionada para o canal na grande área

“O momento é de gratidão a todos os nossos colaboradores e aqueles que acreditaram nesse elenco das meninas chegarem até aqui. Dizer que Estância agora tem representante Nacional no Campeonato Brasileiro e que isso aumenta nossa resposanbilidade, parabéns futebol feminino estanciano pela conquista”. Comemorou Natali.

Quem apitou a final?

Maria Cristina Xavier

Everton Campos

Erick da Silva

4º José Mikael Nascimento

5º Gustavo Levita

Homenagens

O Troféu de Campeão receberá os nomes Edivaldo Souza Santos e Edinaldo Souza Santos, os famosos Irmãos Neguinhos, da cidade de Propriá.

Já o Troféu de Vice Campeão receberá o nome desse baluarte do Futebol Sergipano, que está a 33 anos servindo ao nosso futebol, Yneudo Rezende Vieira, Chefe dos Gandulas-FSF.

Essa é uma uma homenagem muito justa prestada pelo Presidente MILTON DANTAS a esses 03 colaboradores do Futebol Sergipano.

Conheça o Elenco do Estanciano Feminino Campeão 2021

Fernanda – Goleira

Mila – Lateral

Priscila – Lateral

Lucy – Zagueira

Mestre – Volante

Ju – Volante

Ilma – Meia

Barbara – Meia

Lais Fernanda – Centravante

Michele – Atacante

Fernandinha – Atacante

Lorena – Goleira

Tamires – Zagueira

Gu – Zagueira

Erica – Meia

Natali – Meia

Ligia – Atacante

Mika – Volante

Larissinha – Atacante

Ana – Atacante

Suenia – Zagueira

Lais – Atacante

Laryssa – Lateral

Lindinha – Meia

Lala – Meia

Vivi – Atacante

Tamara – Atacante

Comissão

Treinador: Ricardo Pereira

Auxiliar: Geovane

Treinador de Goleiro: Toinho

Preparação Física: Orlando e Ayume

Diretora: Jéssica e Natali

Mídia: Pep Futvarzea e Igor Fotografo

Raio X

O estadual teve início no dia 20 de novembro com a participação de 09 equipes divididas em dois grupos. Na primeira fase foram realizados 16 jogos na capital e interior do estado e 99 gols foram marcados. Já na semifinal a rede balançou mais 5 vezes e na final apenas 01 gol somando o total de 105 gols.

Linha do tempo (As campeãs do Sergipão Feminino)

2018

Em 2018 o Rosário Central foi eliminado ainda na primeira fase e o time do Estanciano ainda não estava inscrito na competição. Não temos dados oficiais da equipe campeã deste ano. Foi a primeira competição oficial da Federação Sergipana de Futebol.

2019

A campeã foi a equipe do Santos Dumont. Já o time do Rosário Central chegou perto das semifinais, teve uma campanha regular e terminou a fase em segundo lugar. Já o Estanciano chegou ao vice-campeonato de forma invicta mais perdeu para o Santos Dumont na grande final nos pênaltis de 5 a 3.

2021

O grande campeão Estanciano carimba sua marca no campeonato Sergipano de Futebol Feminino. Em uma campanha excepcional termina sua temporada com uma equipe que além de conquistar o titulo também garante vaga na série A-3 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino do próximo ano.

Rosário Central chegou bem pertinho mais não teve as mesmas condições físicas que teve a equipe canarinha. O time jovem de Rosário do Catete se despediu de cabeça erguida pela bela campanha na competição.

Foto: Henrique Silva

Por: Washington Reis – Sergipe Repórter