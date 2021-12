19 pessoas foram autuadas na lei seca neste fim de semana, sendo oito acidentes registrados e uma pessoa foi presa

A CPTRAN informou neste domingo (19) registrou várias ocorrências neste fim de semana bastante movimentado em Aracaju.

As informações passadas pela Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran), só na lei seca, pessoas embriagadas ou com sintomas de embriaguez, foram autuadas 19 pessoas, sendo que dessas, 04 foram presas e conduzidas a delegacia pelo crime previsto no CTB de alcoolemia.

Duas dessas pessoas que estavam alcoolizadas se envolveram em acidente de trânsito, que também foram muitos neste fim de semana, ao todo, sendo 09 acidentes com 09 pessoas feridas e uma morte ocorrida no Inácio Barbosa, onde um motociclista perdeu a sua vida ao colidir com um caminhão.

Além disso, um cidadão embriagado que estava conduzindo seu veículo, foi preso portando uma pistola cal 380 mm, fato constatado ao ser abordado por policiais da Cptran em uma dessas operações na avenida Beira Mar, região da capital Sergipana.

A CPTRAN está a disposição através do 190 , 24 horas por dia e sete dias por semana.

Com informações e foto da CPTran