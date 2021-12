Ação conjunta entre PM, PC e GM prende irmãos por tráfico de drogas em Lagarto

Na tarde deste sábado (18), militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), juntamente com Guardas Municipais e policiais civis, prenderam dois irmãos por tráfico de drogas no município de Lagarto.

Os militares receberam informações sobre dois irmãos que estariam realizando tráfico de drogas no Bairro Loiola e que contra um deles um deles havia um mandando de prisão preventiva em aberto.

Em posse das informações, e com apoio da Polícia Civil e da Guarda Municipal, foi realizado um cerco próximo à residência. Ao notar a presença da polícia, um dos homens que estava na porta da casa tentou fugir, porém foi alcançado.

No interior da residência, o outro homem foi encontrado e indicou o local onde a droga estaria escondida no quintal. Embaixo de uma máquina de costura foram encontrados 14 pinos de cocaína e dois tabletes de maconha envoltos em papel filme.

Os policiais realizaram mais buscas na casa e encontraram anotações referentes ao tráfico de drogas, dinheiro fracionado, dois aparelhos telefônicos, um rolo de papel filme, 16 pinos de cocaína e um tablete grande de maconha prensada.

Diante dos fatos, os homens foram conduzidos à delegacia para a adoção das medidas cabíveis ao caso.

Fonte: Ascom PM/SE