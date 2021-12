Campeonato Municipal de Futsal é iniciado em Simão Dias

Teve início na noite do último sábado, 18 de dezembro, o 1º Campeonato Municipal de Futsal, promovido pela Prefeitura de Simão Dias, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo. A abertura do evento esportivo aconteceu no Ginásio de Esportes José Maria Costa, com a realização de dois jogos válidos pela 1ª fase da competição.

Os primeiros jogos do campeonato tiveram confrontos dos times do Multirão FC x Cantinho das Originais e Inova Mata do Peru x Metropolitano.

Estavam presentes na abertura do campeonato, o prefeito Cristiano Viana, a primeira-dama, Cláudia Cristiane, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Renaldo Prata, o secretário de Esporte, Lazer e Turismo, Marcelo Carregosa, o deputado estadual, Luciano Pimentel, demais secretários, vereadores, simpatizantes do futsal e o público em geral.

A noite foi marcada de emoção. Com direito a participação da Filarmônica Lira Santana e do grupo de dança composto por jovens da nossa cidade.

Na atual gestão, Simão Dias voltou a ser o palco dos grandes eventos esportivos do interior sergipano.

ASCOM / Prefeitura de Simão Dias