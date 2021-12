Com 95% Ricardo Roriz atinge aprovação inédita entre prefeito

Uma pesquisa divulgada na noite deste domingo, 19, pelo Instituto Padrão aponta uma aprovação recorde do prefeito de Santana do São Francisco, Ricardo Roriz. O gestor atingiu 95% de aprovação popular no município situado no Baixo São Francisco.

De acordo com os registros do Instituto Padrão, a marca jamais havia sido alcançada por um político sergipano durante o mandato de prefeito em um dos 75 municípios do estado. O mais próximo de alcançar tal feito havia chegado a 89% de sucesso entre a população.

Cerca de 450 santanenses foram entrevistados pelo instituto durante o mês de dezembro deste ano. Houve localidades, a exemplo do Povoado Brejo e do Conjunto Murilo Honorato em que Ricardo Roriz foi aprovado de forma unânime, chegando à porcentagem de 100% em aprovação.

Ano Histórico

2021 reservou grandes surpresas para os moradores de Santana do São Francisco. Em 12 meses de mandato, Ricardo Roriz inaugurou quase duas dezenas de obras, entre praças, construção das entradas de povoados e da cidade, reformas e pavimentação de diversas vias.

No total o prefeito tocou e entregou 17 obras e encerrou o último ato de inauguração, com o Ginásio de Esportes Gabriel Barrozo, afirmando que trabalhará ainda mais para reconstruir o município em 2022.

“Pegamos um município endividado em mais de R$ 16 milhões e estamos o entregando ao final do primeiro ano de mandato com a maior quantidade de obras da sua história em tão pouco tempo. Mas além das obras, nós cuidamos do nosso povo, geramos emprego e restauramos a auto estima dos santanenses”, disse o prefeito.

Foto assessoria

Por Daniel Rezende