Covid-19: Aracaju vacinou 17.963 pessoas nesta semana

A campanha de vacinação dos aracajuanos contra a covid-19 continua avançando. Somente nesta semana, entre 13 e 17 de dezembro, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vacinou 17.963 pessoas.

Com mais esse quantitativo, a capital chega a 92,44% da população acima dos 12 anos vacinada com ao menos uma dose, o que representa 562.616. Com as duas doses, já são 467.129 ou 83,02% da população vacinável.

Visando acelerar a imunização dos cidadãos, a Prefeitura disponibiliza vacina nas 44 unidades de saúde e nas unidades de ensino municipais. Além disso, nos bairros com menores índices de vacinados com as duas doses, realiza busca ativa com o carro da vacina.

O cronograma segue direcionado à população adolescente com idade entre 12 e 17 anos, pessoas acima de 18 anos, gestantes, puérperas e lactantes, os inseridos na repescagem, além do adiantamento da segunda dose. Também está sendo aplicada a dose de reforço nos idosos, além dos imunossuprimidos 40+, e profissionais de saúde vacinados.

Antecipação

Quem tomou a vacina Janssen até 7 de julho, em Aracaju, já poderá receber a dose de reforço. A Secretaria Municipal da Saúde ampliou os pontos de vacinação com esse imunizante, que passa a contar com 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Com a ampliação, mais 4.918 pessoas serão beneficiadas.

Para receber a dose de reforço de Janssen é preciso ter recebido a primeira dose em Aracaju, apresentar cartão de vacinação com data de imunização até 7 de julho e documento de identificação com foto e CPF. Quem recebeu a vacina em outro estado precisa solicitar a dose de reforço por meio do site da Prefeitura de Aracaju.

Outros imunizantes

Quem tomou a segunda dose de Pfizer, AstraZeneca ou CoronaVac há quatro meses já pode receber a terceira dose. A vacina está disponível nas Unidades Básicas de Saúde que ofertam dose de reforço, de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h.

Apoio da população

A dona de casa Laura Bianca Santos Feitosa é mãe de Sandro Miguel Stewart Feitosa de Araújo, de 13 anos, aluno do 7º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Professora Maria Thetis Nunes, situada no bairro América. Ela fez questão de levar o garoto à unidade de ensino nesta sexta-feira, 17, às vésperas do recesso escolar, para tomar a segunda dose do imunizante. “Acho importante tomar a vacina para evitar essa doença, já que ele tem comorbidades. É a segunda dose, graças a Deus. Fico mais despreocupada com ele vacinado”, relatou.

José Augusto dos Santos, pai de Maria Eduarda Luduvice dos Santos, 15, também esteve na Emef Professora Maria Thetis Nunes para acompanhar a aplicação da vacina em sua filha. “A vacina é fundamental para a saúde das pessoas, porque previne agravos dessa doença. Tenho outra filha que estuda aqui, Ana Paula, que ainda vai fazer 12 anos. Assim que ela completar, vou trazer também para vacinar logo. Enquanto tiver vacina, eu trago, porque, no meu caso, que sou pai e mãe, preciso estar sempre presente”, comentou.

Na Unidade Básica de Saúde (UBS) Edézio Vieira de Melo, no bairro Siqueira Campos, o mecânico Salatiel da Silva, 25, tomou a segunda dose. “Acho muito importante ser vacinado, para a gente se proteger dessa doença. Já perdi muitos amigos e é bom ficar prevenido. Se tiver dose de reforço, também venho tomar, sem dúvidas”, destacou.

Opinião semelhante tem o personal trainer David Santos de Souza, 37, que se dirigiu à UBS Fernando Sampaio, no Ponto Novo, para tomar a terceira dose. “A vacina nos protege de uma severidade do coronavírus, que está assolando muitas vidas ainda. É importante esse reforço para evitar danos maiores”, frisou ele, avisando que, mesmo com o ciclo vacinal completo, vai continuar usando máscara e fazendo a higienização das mãos, como preconizam as autoridades sanitárias. “Os protocolos continuam, até tudo acabar, com fé em Jesus”, concluiu.