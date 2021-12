Defesa Civil de Aracaju emite novo alerta de chuvas moderadas para as próximas 48 horas

Na manhã desta segunda-feira, 20, a Defesa Civil de Aracaju, que integra a Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), emitiu alerta com indicação de chuvas moderadas, na capital, para as próximas 48h, com base nos avisos divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

De forma preventiva, a mensagem foi encaminhada aos mais de 51 mil usuários do Serviço de Alerta por SMS – 40199, o qual disponibiliza informações sobre a instabilidade climática. Há solicitação de atenção, principalmente, aos moradores de áreas de risco. O conteúdo reforça que, em situação de possíveis anormalidades, a população deve acionar a Defesa Civil através do serviço emergencial 199, que funciona 24h.

O coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, ressalta que as equipes estarão com atenção redobrada. “Nossa equipe está preparada para atendimento às demandas e chamados da população. Atuamos, também, com o monitoramento constante, principalmente, das áreas mais vulneráveis aos efeitos das chuvas”, frisou.

A população deve estar atenta às possíveis situações de anormalidade, como inclinação de árvores e postes, rachaduras ou afundamento de piso, alagamento, movimentação de terra em áreas de encosta, dentre outras. “Assim que acionadas, as equipes realizarão as avaliações necessárias e adotarão as providências cabíveis para a redução de riscos”, destaca Sílvio Prado.

Serviço de Alerta – 40199

O serviço de alerta por SMS 40199 possibilita que a população receba, de maneira antecipada, as informações sobre indicativo de chuvas, maré, ventos fortes e outros fenômenos que demandem maior atenção.

Para realizar o cadastro, é preciso enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e colocar no campo da mensagem o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

Informações AAN