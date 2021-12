Deputado Ibrain de Valmir promove o 1º torneio dos amigos no centro-sul

O domingo foi dia de futebol e confraternização entre os amigos. Para encerrar o ano de 2021 de forma descontraída e animada, o deputado estadual Ibrain de Valmir participou ontem, 19, do 1º torneio dos amigos de Ibrain no campo da Moita Redonda em Lagarto.

Apoiador do esporte, Ibrain de Valmir enfatizou a importância do evento. “Duas coisas que eu valorizo muito é o esporte e as boas amizades, por isso decidimos organizar este torneio que a partir de hoje vai virar tradição na região centro-sul”, pontuou.

Na oportunidade, o deputado aproveitou para agradecer a todos os amigos que participaram e organizaram o futebol. “Quero agradecer ao meu amigo Tabaréu por toda organização, aos meus companheiros de time que se esforçaram até o último jogo e a todas as equipes que toparam participar, em especial a grande campeã, Ponte Preta do Barro Preto”, agradeceu.

Fonte e foto assessoria