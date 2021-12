Governo lança edital para a contratação de profissionais de Apoio I e II da Educação Especial

O Governo de Sergipe, por meio da Seduc, torna público o edital nº 44/2021, para a contratação temporária de Apoio Escolar I e II, para desenvolver suas atividades na modalidade da Educação Especial, nas unidades educacionais da Rede Estadual de Ensino. As inscrições devem ser feitas no período de 22 a 28 de dezembro

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), torna público o edital nº 44/2021, que visa a contratação temporária de Apoio Escolar I e II, para desenvolver suas atividades na modalidade da Educação Especial, nas unidades educacionais da Rede Estadual de Ensino. Estão sendo ofertadas 95 vagas, dentre as quais serão distribuídas todas as Diretorias Regionais de Educação (DRE´s). As inscrições para este Processo Seletivo deverão ser feitas no período de 22 a 28 de dezembro, no site da Seduc, em: www.seduc.se.gov.br.

Profissionais de Apoio Escolar I são os servidores que prestam atendimento aos alunos que compõem o público da Educação Especial, os quais necessitem de apoio no âmbito da alimentação, higiene e locomoção. Os profissionais de Apoio Escolar II prestam atendimento aos alunos da Educação Especial, nos Ensinos Fundamental e Médio que não realizam atividades pedagógicas com independência, conforme as especificidades apresentadas pelo estudante, relacionadas à sua condição de funcionalidade e não à condição de deficiência.

Os requisitos para participar do edital são os seguintes: Apoio Escolar I é necessário ter certificado de conclusão de Ensino Médio, expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretaria ou Conselhos Estaduais de Educação; Já Apoio Escolar II o candidato deve apresentar certificado de conclusão de curso de Pedagogia – Licenciatura Plena ou quaisquer das Licenciaturas, expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. No exercício de suas atividades, o Apoio Escolar I será responsável pelo cuidado de até cinco alunos no âmbito da unidade educacional; e o Apoio Escolar II acompanhará até dois alunos com deficiência, desde que estejam na mesma turma.

A remuneração mensal para o Apoio Escolar I corresponde ao salário de R$ 1.100,00, cumprindo uma jornada de trabalho de 30 horas semanais, contemplando quando necessário os sábados letivos escolares, podendo o candidato ser lotado nos turnos matutino, vespertino ou noturno, observada a necessidade da unidade educacional onde for lotado. Já em Apoio Escolar II o salário será de R$ 2.886,15, o classificado deve cumprir carga horária mensal para de 200 horas, também contemplando quando necessário os sábados letivos escolares, podendo o candidato ser lotado nos turnos matutino, vespertino ou noturno, observada a necessidade da unidade educacional onde for lotado.

De acordo com o professor Jorge Costa, diretor do Departamento de Recursos Humanos (DRH), setor responsável pelo recrutamento dos profissionais, o processo seletivo ocorrerá por meio das etapas de inscrição e análise de títulos. “Participarão da avaliação de títulos todos os candidatos devidamente inscritos na seleção, que serão avaliados por meio da documentação a ser anexada, no ato da inscrição, pelos próprios candidatos, que devem se atentar para a escolha da vaga pretendida e da DRE escolhida, pois, em nenhuma hipótese haverá mudança de cargo ou lotação”, reforçou.

Informações mais detalhadas podem ser obtidas no edital.

Foto Eugênio Barreto