Igreja Presbiteriana e Colégio Batista recebem Medalha

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB) e o deputado Dr. Samuel Cavalho (Cidadania), fizeram a entrega nesta segunda-feira, 20, da Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar à Igreja Presbiteriana de Aracaju (pelos 120 anos de fundação) e ao Colégio Americano Batista em Aracaju (pelos 70 anos de fundação). A solenidade aconteceu seguindo os protocolos sanitários.

“Essa honraria é a maior do estado de Sergipe, dada pelo povo sergipano. Muito obrigado pela maneira como vocês fazem, trazendo aos nossos filhos a palavra de Deus, dando tranquilidade e paz. Essa homenagem é dada àqueles que merecem por terem feito algo em prol do crescimento do estado de Sergipe e é salutar porque engrandece as instituições e nós nos sentimos gratos pelo povo sergipano”, disse o presidente Luciano Bispo.

“A Igreja Presbiteriana de Aracaju tem 120 anos de existência, trabalha muito bem com a questão da evangelização e ajuda de forma direta e indireta às famílias do estado de Sergipe. O Colégio Americano Batista é referência no nosso estado com 70 anos de existência; então fizemos essa homenagem e eu agradeço aos pares dessa Casa que aprovaram por unanimidade essa grande honraria na Assembleia Legislativa”, ressalta.

Agradecendo a homenagem, a diretora do Colégio Americano Batista, Rosimeire Marinho, afirmou que a Medalha do Mérito Parlamentar representa muito orgulho e honra.

“Há 70 anos, um grupo de bravos professores idealizou um modelo de escola que pudesse acolher os filhos dos cristãos evangélicos, oferecendo uma educação de qualidade com base em valores e princípios bíblicos, fundando o Colégio Americano Batista. Esse reconhecimento por parte dessa legislatura nos deixa muitos felizes, muito orgulhosos e honrados com essa propositura do deputado Dr. Samuel”, ressalta acrescentando que a instituição consolida cada dia mais os valores na vida dos alunos e familiares; fazendo com que a missão principal continue muito forte em toda a equipe escolar, no projeto pedagógico da escola para que todas as ações sejam voltadas para o ensino de qualidade a partir dos valores cristãos.

De acordo com pastor titular da Igreja Presbiteriana de Aracaju, reverendo Alan Kleber Alves Rocha, o momento é de felicidade. “Ficamos muito felizes, uma vez que a Presbiteriana de Aracaju é a primeira igreja evangélica da capital sergipana; completamos 120 anos de organização e fazemos parte da história da cidade. Ficamos muito felizes com a honra”, observa o reverendo Alan Kleber.

