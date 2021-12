Instituto de Identificação conta com 55 postos de atendimento em Sergipe

Como forma de reduzir os deslocamentos da população sergipana no processo de solicitação e emissão da carteira de identidade, o Instituto de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga (IIWSG) tem ampliado o número de postos na Grande Aracaju e também no interior de Sergipe. Atualmente, são 55 postos de atendimento distribuídos por todo o estado.

Segundo o diretor do Instituto de Identificação, Jenilson Gomes, o interior conta com 44 postos. “Já em Aracaju, são 11 unidades de atendimento, das quais há os postos de atendimento exclusivo para os cidadãos sem recursos financeiros, pessoas com deficiência e altas capacidades, estrangeiros e população LGBTQUIA+”, acrescentou.

As cidades que contam com postos de atendimento do Instituto de Identificação são Aquidabã, Arauá, Areia Branca, Boquim, Campo do Brito, Canindé de São Francisco, Capela, Carira, Carmópolis, Cristinápolis, Estância, Frei Paulo, Indiaroba, Itabaiana, Itabaianinha, Itaporanga D’Ajuda, Japaratuba, Lagarto, Laranjeiras, Malhador, Maruim, Moita Bonita, Muribeca, Neópolis e Nossa Senhora das Dores.

Os municípios de Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de Lourdes, Pacatuba, Pedra Mole, Poço Verde, Porto da Folha, Propriá, Riachão do Dantas, Riachuelo, Ribeirópolis, Rosário do Catete, Salgado, Santa Luzia do Itanhy, Santa Rosa de Lima, Simão Dias, Tobias Barreto, Tomar do Geru e Umbaúba também contam com postos do Instituto de Identificação.

As unidades localizadas no interior do estado, também efetuam os atendimentos de primeira via para menores e maiores de idade, assim como de segunda via para atualização cadastral, perda ou extravio, roubo ou furto e pessoas que os dados não constam no sistema do Instituto de Identificação.

Fonte e foto SSP