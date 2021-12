Laércio Oliveira prestigia a inauguração de ginásio de esportes em Santana de São Francisco

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) participou neste sábado, 18, da solenidade de reinauguração do Ginásio de Esportes Gabriel José Guimarães Barrozo, no município de Santana do São Francisco. Ele foi recebido pelo prefeito Ricardo Roriz, pela primeira dama Renata Roriz, e pelos vereadores Valdson Costa e Hermínio (Preto). Durante a solenidade, também foi entregue ao município um caminhão coletor de lixo, adquirido através de emenda parlamentar do deputado, com recursos Ministério do Desenvolvimento Regional, via Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf).

Laércio também acompanhou a distribuição de 1.000 cestas básicas para comunidades carentes. Ele destacou a parceria com o município de Santana de São Francisco, que já recebeu mais de R$ 2,2 milhões em emendas de sua autoria. “O caminhão coletor de resíduos sólidos é fruto de um esforço nosso na condição de deputado federal. Tenho certeza que ele vai ajudar muito. É meu dever olhar para todos os municípios do Estado e ajudar naquilo que for possível. E ver que as coisas estão acontecendo e alcançando os propósitos é muito gratificante. Eu quero parabenizar o prefeito Ricardo Roriz e sua esposa, Renata, por essa ação social e todo o trabalho que vem sendo realizado. Podem contar sempre comigo”, disse Laércio.

O prefeito Ricardo Roriz ressaltou o apoio que o deputado tem dado ao município. “Independente de quem seja o gestor, o deputado federal Laércio Oliveira está sempre ajudando o município. Ele fez isso na gestão passada e agora continua ajudando Santana do São Francisco, mostrando que ele é um deputado preocupado com toda a população sergipana. Eu quero agradecer pela atenção com o nosso povo, e em especial pelo caminhão coletor de resíduos sólidos que vai ajudar a tirar o lixo e levá-lo para um local apropriado. Com essa essa iniciativa, ele não está ajudando apenas ao nosso município, mas o Estado de Sergipe, o Brasil e o Rio São Francisco”, disse Ricardo Roriz.

A mesma opinião tem o vereador Valdson Costa. Ele reconheceu o empenho do parlamentar ao longo do seu mandato enviando emendas para Santana de São Francisco. “Eu só quero agradecer ao deputado Laércio Oliveira por tudo que ele tem feito pela cidade. Hoje ele entregou um caminhão compactador de lixo, que será de muito bom proveito porque o município fica às margens do Rio São Francisco e assim nós irmãos cuidar muito melhor do nosso meio ambiente. Por isso o nosso muito obrigado por tudo”, falou o vereador.

Foto assessoria

Por André Carvalho