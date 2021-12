Marinha do Brasil abre 53 vagas para admissão ao serviço militar temporário. O valor da taxa de inscrição é de R$65,00.

Estarão abertas do dia 18/12/21 até 09/01/2022 as inscrições no processo seletivo de admissão ao Serviço Militar Voluntário de Praças da Marinha, na área de jurisdição do Comando do Segundo Distrito Naval.

São 53 vagas reservadas a candidatos de ambos os sexos, com 18 anos completos e menos de 41 anos até a data incorporação, e que tenham completado o nível médio técnico e nível fundamental com curso profissionalizante, nas áreas de Administração, Administração Hospitalar, Arrumador, Barbeiro, Ciências Contábeis, Edificações, Farmácia, Gráfica, Patologia Clínica, Prótese Dentária, Processamento de Dados, Técnicos em Mecânica, Motores, Motorista e Radiologia Médica. Há vagas em diversas cidades da jurisdição.

As inscrições devem ser realizadas no site https://www.marinha.mil.br/com2dn/srd/servicomilitar/processo-seletivo-servi-o-militar-volunt-rio-smv-de-pra-2022, onde também poderá ser encontrado o Aviso de Convocação com todas as informações necessárias.

O valor da taxa de inscrição é de R$65,00.

O candidato realizará provas objetivas de Conhecimentos em Língua Portuguesa e MilitarNaval, além de Prova de Títulos.

Os classificados passarão ainda por verificação de inspeção de saúde, teste de aptidão física, verificação de Dados Biográficos e documental.

Durante o curso o aluno tem direito a soldo mensal bruto a partir de R$1.856,00, uniforme, alimentação e assistências médica, odontológica, psicológica, social e religiosa.

Fonte Marinha do Brasil