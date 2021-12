Pastor forja que vai retirar um espírito do corpo de mulher, deixa-a nua aproveita e pratica ato sexual

O Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) da Polícia Civil está investigando denúncia contra pastor de uma igreja localizada na Coroa do Meio, em Aracaju. Uma mulher, de 26 anos de idade, alega que procurou o pastor pedindo orações para o marido, que havia sofrido AVC.

Segundo ela, o pastor pediu conversar com ela no dia seguinte. Ela, então, levou o pastor, no dia seguinte, a um apartamento, onde ele disse que precisava tirar a “a pombagira” do corpo dela, pedindo que ela ficasse nua. Depois, passou a tocar as partes íntimas de seu corpo e penetrado em sua vagina.

A defesa informa que a mulher passa por tratamento psicológico intensivo desde o último fim de semana. A defesa diz que a mulher tem denúncia de violência sexual contra o pastor de uma igreja “renomada”.

(A informação é do NE Notícias)