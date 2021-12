PM prende homem por disparos de arma de fogo em via pública em Itabaianinha

Militares do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo e disparos em via pública, em Itabaianinha. O caso ocorreu na noite do sábado (18).

Os militares foram acionados para averiguar uma denúncia de disparos de arma de fogo na praça do Mutirão. No local, e em posse das características do indivíduo, a equipe conseguiu localizar o suspeito e, após buscas, encontraram a arma de fogo que estava escondida.

O revólver calibre .32 foi apreendido juntamente com quatro munições intactas e uma deflagrada. O homem foi conduzido à delegacia para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE