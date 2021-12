PM prende homens por porte ilegal de arma de fogo na zona rural de Itabaiana

Policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) prenderam, nesse sábado (18), dois homens por porte ilegal de arma de fogo na zona rural de Itabaiana.

Os militares realizavam patrulhamento na estrada de acesso ao Povoado Flechas quando dois homens em uma motocicleta, ao visualizarem as equipes, realizaram uma manobra brusca e tentaram fugir, porém caíram do veículo.

O piloto tirou um objeto da cintura e jogou no matagal. Após buscas no local, as equipes encontraram uma pistola 9mm com numeração ilegível e um carregador com seis munições intactas do mesmo calibre.

Durante consulta, ficou constatado que a motocicleta estava com o chassi adulterado e utilizava a placa de um veículo de outro modelo. O caso foi encaminhado à delegacia para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE