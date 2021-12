Policiais do BPRp apreendem  mais de 6kg de drogas em Aracaju

Um homem de 26 anos foi presos suspeito de tráfico de drogas. Com ele, os militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam mais de 6 kg de drogas no bairro Jabotiana, em Aracaju.

Com ele foram apreendidos 5,2 quilos de maconha, 1,2 quilo de crack, 650 gramas de cocaína, 81 balas de êxtase, 6 balanças, uma prensa, uma bicicleta e um celular.

Durante rondas pelo bairro Jabotiana, militares do BPRp avistaram, saindo de um condomínio, em uma bicicleta, um indivíduo que quando notou a presença policial aparentou ter ficado muito nervoso.

Diante do nervosismo apresentado pelo suspeito, os policiais decidiram realizar uma aproximação policial e efetuar uma abordagem. Com o suspeito foi encontrado, inicialmente, 50 gramas de cocaína.

Os policiais continuaram realizando buscas e foram informados por moradores do local que o suspeito morava e acondicionava entorpecentes em uma casa do condomínio.

Ao chegarem na casa, a porta do imóvel estava aberta e, logo início, os radiopatrulheiros avistaram uma quantidade considerável de entorpecentes distribuída pelo local.

No total foram apreendidos, após uma varredura policial, 5,2 quilos de maconha, 1,2 quilo de crack, 650 gramas de cocaína, 81 balas de êxtase, 6 balanças e uma prensa.

O suspeito assumiu a propriedade de todo o material apreendido e foi conduzido para a Central de Flagrantes para que as demais medidas legais fossem adotadas.

Com informações e foto BPRp