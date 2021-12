Policiais Militares prendem homem por agredir a própria mãe em Nossa Senhora do Socorro

Policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam neste sábado (18) um homem por agredir a própria mãe no Bairro João Alves Filho, em Nossa Senhora do Socorro.

A equipe foi acionada para verificar uma ocorrência de agressão de um homem contra sua mãe. Ao chegarem ao local os militares encontraram a vítima com hematomas no rosto.

Ela informou que não era a primeira vez que era agredida pelo filho e que além de ter deixado hematomas em seu rosto, quebrou diversos objetos da residência. A vítima também informou o local onde o agressor estaria.

Após buscas o homem foi encontrado e durante abordagem a equipe constatou ferimentos em suas mãos causados pelos objetos que quebrou na casa da mãe.

O caso foi encaminhado à DAGV para adoção das medidas cabíveis.

Com informações da PMSE