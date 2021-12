Presidente da Alese transcreve versículo para ‘Bíblia Manuscrita’

Na manhã desta segunda-feira, 20, o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Luciano Bispo (MDB), recebeu em seu gabinete, os pastores e ex-deputados estaduais, Antônio dos Santos e Mardoqueu Bodano, para participar de forma colaborativa da cópia das Sagradas Escrituras. A ação faz parte do projeto Bíblia Manuscrita. No Estado, o objetivo é transcrever versículos de quatro livros bíblicos, sendo três do Antigo Testamento e um do Novo, resultando em mais de 200 assinaturas.

O presidente da Alese, Luciano Bispo, que transcreveu o versículo 9 do livro do profeta Jonas, agradeceu aos pastores pela oportunidade. “Eles vieram para a gente transcrever um trecho bíblico. Queremos agradecer a todos por essa oportunidade ímpar. E como pastor Antônio colocou ‘quando Deus quer, nada é impossível’”, enfatizou o parlamentar.

De acordo com o pastor Mardoqueu, o projeto que teve início no dia sete de dezembro, em todos os estados brasileiros, conta com o apoio da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos (Unigrejas), e reunirá mais de 30 mil pessoas de todo o Brasil, com o intuito de divulgar e espalhar as Sagradas Escrituras.

“Esse projeto é para fazer com que as pessoas tenham uma aproximação maior com Deus. Faremos, aqui em Sergipe, a transcrição dos livros Obadias, Jonas, Naum e Thiago até o final de abril de 2022. Levaremos uma cópia feita à mão do Livro Sagrado para o Museu da Sociedade Bíblica do Brasil em São Paulo, onde depois de concluída a cópia, o volume será encadernado e exposto ao público. Lideranças evangélicas e autoridades estão sendo convidadas para participar da produção da ‘Bíblia Manuscrita’, explicou pastor Mardoqueu.

Foto: Jadilson Simões

Por Kelly Monique Oliveira