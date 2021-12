Profissionais da UTQ do Huse discutem novos protocolos

Com o objetivo de aprimorar o atendimento na Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ) do Hospital de Urgência Governador João Alves Filho (Huse), a equipe multidisciplinar de profissionais discutiu o Manual de Normas e Rotinas. O encontro aconteceu na última sexta-feira, 17, no auditório da unidade. A cada dois anos as equipes se reúnem para atualizar normas, procedimentos e novas práticas no atendimento aos pacientes vítimas de queimaduras.

De acordo com informações do coordenador e cirurgião plástico, Bruno Cintra, que também é membro da Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ), esses encontros são de suma importância para atualizar os procedimentos e todos os profissionais da equipe. “Temos a obrigação de estar sempre atualizando os profissionais para oferecer um serviço com qualidade a cada paciente. Nesse novo manual debatido hoje, vamos mudar alguns paradigmas. A ideia é atualizar todos os protocolos que são repaginados a cada dois anos.” reforçou o médico.

A Unidade de Tratamento de Queimados conta com uma série de aparelhos, como monitorização cardíaca, oximetria de pulso (que avalia a oxigenação sangüínea), ventilação mecânica (usado em pacientes que não conseguem respirar sozinhos), bombas de infusão (utilizada para dosar a quantidade exata de medicamento infundido no paciente) e o dermátomo, que é o aparelho utilizado para transplante de pele.

O cirurgião lembra ainda que, o período das festas de final de ano e os festejos juninos, são épocas em que a UTQ recebe mais pacientes, motivados pelo uso de álcool e fogos de artifícios. A Unidade de Tratamento de Queimados recebe atualmente entre 60 e 70 pacientes por mês. Com a pandemia esse atendimento baixou para 20 pacientes mensalmente. O atendimento normalmente fica entre 60% a 70% de ocupação de leitos, prática determinada pelo Ministério da Saúde.

A Unidade de Tratamento de Queimados do Huse é especializada no atendimento intensivo de pacientes vítimas de queimaduras. Ela é composta por uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, cirurgiões plásticos, enfermeiras, terapeuta ocupacional, técnicas em enfermagem, clínicos gerais, médicos intensivistas e fonoaudiólogos. É a única da rede pública do Estado, o que a torna referência entre os sergipanos.

No ano passado a UTQ realizou 445 procedimentos cirúrgicos e 132 internamentos. Esse ano, até o presente momento foram 276 procedimentos cirúrgicos e 121 internamentos. O número de óbitos por queimaduras em Sergipe tem a menor estatística do país. No ano passado o índice foi de apenas 5%, esse ano 4,5% no atendimento geral.

Fonte e foto SES