Réveillon: Vidam tem programação especial com grandes atrações

Começou a contagem regressiva para a chegada do ano novo e para entrar em 2022 com o pé direito e cheio de energias positivas, o Vidam, sob o comando do empreendedor visionário, José Wilson dos Santos, vai realizar pela primeira vez o ‘Réveillon Vidam Náutico Clube Aracaju’ que é a mais moderna festa da virada, que se prepara para atracar no exclusivo deck do Vidam Náutico Clube, na Ilha do Sol, em Itaporanga D’Ajuda, em atmosfera de puro charme e muita diversão.

Sob o comando de Bell Marques, Calcinha Preta, Harmonia do Samba e Karen Machado, a festa mais esperada que vai reunir sergipanos e turistas com o selo de qualidade do Vidam que é sinônimo de qualidade, serviço de excelência, diversão, segurança e uma vista privilegiada. A festa que é All Inclusive conta com setores Arena Prata, Premium e Lounge com a gastronomia assinada por Vera Buffet e mais seis fornecedores de Fest Food, além de bebidas importadas e traslado patrocinado pelo evento em ônibus, vans e catamarã.

É um ambiente rico em natureza e sofisticação, sendo um lugar perfeito para as festas e o início de ano, em tempo atuais, sem aglomeração, que passou a ter outra importância – a responsabilidade. Por falar em responsabilidade, no controle à pandemia, será solicitado comprovante de vacinação em dia. Afinal é para comemorar pela vida com segurança.

Acesse o site www.vidamhotel.com.br agora mesmo, confira as opções e garanta a virada do ano mais alto astral de Sergipe com a sua turma. Todas as áreas têm serviço All Inclusive e lugar privilegiado, mas cada setor tem ainda mais conforto, então escolha o seu e comece a sonhar com este dia.

Prévia do Réveillon

O credenciamento para o Réveillon será feito nos dias 29 e 30 de dezembro das 14h às 22h em clima de celebração com a prévia da festa no Hotel Vidam em Aracaju.

No dia 29 de dezembro, a festa vai ficar sob o agito de Alexandre Peixe, com o Projeto Axezin no Rooftop do hotel. No mesmo local, no dia seguinte, quem vai agitar a prévia é a Banda Negra Cor com a Feijoada do Vidam.

Foto assessoria

Por Fredson Navarro