Shoppings Jardins e RioMar Aracaju funcionam até as 23h

Até quinta-feira (23), grandes lojas estarão abertas a partir das 9h e, na sexta-feira (24), todas as lojas abrem das 9h às 18h

Nos dias que antecedem o Natal, os shoppings Jardins e Riomar, em Aracaju (SE), passam a funcionar em horário estendido até as 23 horas. Já no dia 24 de dezembro, os empreendimentos estarão abertos das 9h às 18h.

20 a 23 de dezembro (segunda a quinta-feira)

Grandes marcas – 9h às 23h;

Demais lojas, quiosques, alimentação e lazer – 10h às 23h.

24 de dezembro (sexta-feira)

Grandes marcas, lojas, quiosques, alimentação e lazer – 9h às 18h.

25 de dezembro (sábado)

Shopping Jardins – Restaurante Tio Armênio e Cinemark funcionam de acordo com as respectivas redes. Demais lojas e quiosques, fechados.

RioMar Aracaju – operações de lazer, os restaurantes Ferreiro Grill, Camarada Camarão e Madero e as praças de alimentação funcionam das 12h às 21h. Demais lojas e quiosques, fechados.

26 de dezembro (domingo)

Alimentação e lazer – 12h às 21h;

Grandes marcas – 13h às 21h;

Demais lojas e quiosques – 14h às 20h.

27 a 30 de dezembro (segunda a quinta-feira)

Grandes marcas, lojas, quiosques, alimentação e lazer – 10h às 22h.

31 de dezembro (sexta-feira)

Grandes marcas, lojas, quiosques, alimentação e lazer – 9h às 18h.

1º de janeiro (sábado)

Shopping Jardins – operações de lazer e alimentação funcionam das 12h às 21h. Demais lojas e quiosques, fechados.

RioMar Aracaju – Restaurantes Ferreiro Grill, Camarada Camarão e Madero e Cinemark funcionam de acordo com as respectivas redes. Demais lojas e quiosques, fechados.

Atrações natalinas

Durante o período, as famílias também têm a oportunidade de curtir as atrações natalinas dos empreendimentos. Durante o horário de funcionamento do Shopping Jardins, crianças, jovens, adultos e idosos se divertem com a decoração interativa do ‘Natal dos Balões’ na Praça de Eventos Ipê e em estações distribuídas pelo mall, além de trenó do Noel e tradicional presépio na Portaria B.

Diariamente, das 14h às 20h, e no dia 24 de dezembro, das 14h às 18h, Papai Noel está em sua morada compartilhando amor com os visitantes. Na quarta-feira, 22 de dezembro, das 17h às 18h, Dona Nuvem, Tio Arco-íris e Senhor Balão desfilam alegria pelo mall em encantadoras paradas natalinas.

Na quinta-feira, 23 de dezembro, a Orquestra Filarmônica de Aquidabã brinda o público com a boa música instrumental. A apresentação acontece às 19h no Jardim Iluminado, em frente à Praça de Alimentação Jardins.

Nas duas praças de eventos do RioMar, as crianças desfrutam de brinquedos temáticos, em meio à decoração natalina. Trenzinho, nozes giratórias, trenós, tinas girantes e espaços instagramáveis para as tradicionais fotos do Natal. As duas praças oferecem brinquedos gratuitos, exceto as atrações ‘Nozes Giratórias’ e o ‘Trenzinho de Nozes’ que possuem bilheteria ao preço de 5 reais. As atrações funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 12h às 21h.

Até o dia 24, os pequenos poderão desfrutar de uma experiência inesquecível no espaço cenográfico Casa dos Esquilos. As apresentações do espetáculo ‘Piquenique com os Esquilos’ irão acontecer de segunda a quinta, das 14h às 20h, e na sexta (24), das 14h às 18h.

Papai Noel também permanece no RioMar até o dia 24 de dezembro, para o tradicional encontro com a criançada. Em sua confortável varanda, localizada ao lado da Casa dos Esquilos, o Bom Velhinho recebe os pequenos e as cartinhas com os pedidos de presentes e faz lindas fotos com os visitantes das 14h às 20h.

Atendimento online

As plataformas shoppingjardinsonline.com.br e riomararacajuonline.com.br operam de acordo com os horários de funcionamento dos shoppings. Os canais de compras atendem a todos os bairros de Aracaju e algumas regiões de São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$ 100. O prazo de entrega das refeições é de até uma hora e, para os da assessoria

Foto: Divulgação