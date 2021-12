Suspeito de cometer estupro contra filha e aliciamento de crianças é preso em Aracaju

Na manhã desta segunda-feira (20), agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (Deacav) cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem de 34 anos, em Aracaju. Ele é suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável contra a própria filha e também de realizar o aliciamento de crianças através das redes sociais.

O inquérito policial do caso foi iniciado após a companheira do investigado descobrir diálogos dele com crianças numa rede social, em que o suspeito as induzia a praticar atos libidinosos.

Depois disso, a mulher decidiu se separar do rapaz. Com esse acontecimento, a enteada revelou à madrasta que vinha sendo abusada pelo pai desde os seis anos de idade.

Segundo consta nos autos, o suspeito já praticou violência sexual contra uma irmã, e há suspeitas de que outra filha dele também tenha sido sua vítima.

Com a prisão do investigado, a Polícia Civil espera que outras vítimas e testemunhas possam se sentir mais seguras para realizar denúncias, que podem ser feitas através do número do Disque-Denúncia da Polícia Civil, 181, ou pelo aplicativo Disque-Denúncia SE. O sigilo é garantido.

Informações e foto SSP