Três homens morrem em confronto com policiais do BPRp em Nossa Senhora Socorro

Uma troca de tiros ocorrida na tarde deste domingo (19) terminou com três homens mortos e um preso no município de Nossa Senhora do Socorro.

As informações passadas pelo comandante do Batalhão de Rádio Patrulha, Coronel George Melo, são de que os três homens que morreram entraram em confronto com policiais e eram suspeitos de envolvimento em roubos e assassinatos na região do Conjunto Fernando Collor, onde ocorreu a troca de tiros.

Os três homens baleados chegaram a ser socorridos, mas já chegaram mortos ao HUSE. O preso foi encaminhado a uma delegacia