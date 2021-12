Unimed Sergipe participa mais um ano do projeto Papai Noel dos Correios

Tradição e solidariedade. Mais um ano, a Unimed Sergipe apoia o projeto “Papai Noel dos Correios” com a adoção de cartas pelos seus colaboradores. Neste ano, 140 cartas de crianças foram selecionadas pelo Time Unimed, contribuindo para um Natal mais feliz.

O apoio da Unimed Sergipe à corrente de solidariedade promovida pelo Correio chega ao décimo primeiro ano. Em 11 anos de parceria, com o apoio do Time Unimed, entre colaboradores e cooperados, centenas de sonhos já foram realizados em uma das datas mais simbólicas do ano.

Na última sexta-feira, 17, a Assessoria de Sustentabilidade da operadora de saúde fez a entrega dos presentes doados por colaboradores para o projeto. Na oportunidade, a Unimed Sergipe recebeu um certificado como forma de agradecimento pela participação da Cooperativa no projeto.

“Há mais de 10 anos a Unimed Sergipe faz parte dessa campanha. Esse ano, excepcionalmente, as cartinhas foram enviadas para os embaixadores da sustentabilidade de cada unidade da Unimed Sergipe, a fim de engajar e incentivar mais os colaboradores a adotarem uma cartinha, explica o médico Rômulo Oliveira, assessor de sustentabilidade.

“Desde o ano passado estamos passando por momentos difíceis por conta da pandemia, onde o custo de vida se acentuou. Não obstante, de forma conjunta, houve a surpreendente união dos nossos colaboradores, adotando 98% das cartinhas. Sim! Teremos mais sorrisos nesse Natal e isso graças a generosidade de cada colaborador. Atitudes como essa, só nos fazem bem. O nosso muito obrigado”, agradece Nínive de Paula, assistente social da Unimed Sergipe.

Assessoria de Imprensa

AGÔ – Comunicação Estratégica