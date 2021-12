Acusado de suposta fraude eleitoral, Justiça  absolve prefeito de Propriá Dr. Valberto

A Justiça Eleitoral absolveu o prefeito de Propriá, Dr. Valberto (MDB), de suposta fraude eleitoral praticada na eleição municipal de 2020. A coligação estava sendo investigada por causa de denúncias feitas pela coligação “Confiança e Trabalho”, que tinha os partidos PP/Cidadania/DEM/PSDB/PSD/Avante/Solidariedade, e que perdeu no voto popular o pleito de 2020.

De acordo com a denúncia, a coligação de Dr. Valberto teria registrado uma candidata “laranja”, de uma senhora identificada como Marli Vieira Carvalho Souza, a “Marli da Cozinha”, a qual jamais teria sido efetivamente candidata, “servindo apenas para legitimar o registro de candidaturas do gênero masculino, majorando-se o coeficiente eleitoral e também auxiliando as demais candidaturas femininas efetivas”, afirmava a denúncia.

Em seu despacho, o juiz Eleitoral da 19ª Zona/SE, Geilton Costa Cardoso da Silva ouviu Marli e testemunhas de defesa que desmentiram a suposta fraude. Em sua decisão, o juiz afirmou que a falta de votos e a ausência de recebimento de recursos de campanha não seriam suficientes, no caso concreto, para a caracterização da fraude alegada.

“Sendo admissível a desistência tácita de participar do pleito por motivos íntimos e pessoais, o que não proporciona um juízo de certeza sobre a intenção deliberada de fraudar a política afirmativa de inclusão de candidaturas femininas nas eleições”, completou o magistrado julgando improcedentes os pedidos formulados pela coligação “Confiança e Trabalho”, concluiu a sentença.

Foto: divulgação

Por Kleber Alves