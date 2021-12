Ambev investe R$ 90 milhões para ampliar produção em Sergipe

Belivaldo participou de inauguração do novo equipamento de produção. Projeto contou com apoio do governo do Estado

O governador Belivaldo Chagas participou, na tarde desta segunda-feira (20), da inauguração de novo equipamento de produção da Ambev, na fábrica de Águas Claras, localizada em Estância, a 70 km da capital Aracaju. O ato de inauguração é simbólico e ocorreu sem a presença de público externo, com a presença de executivos da Ambev e representantes do governo.

Belivaldo externou a alegria em comparecer à solenidade e motivação pelo compromisso da companhia. “Esse é um sinal claro de que a empresa acredita em Sergipe e no nosso desenvolvimento. Sinto-me muito feliz e satisfeito em participar da inauguração da nova linha de produção da Ambev em Sergipe. Fui informado que são mais de 80 caminhões por dia que saem da fábrica para abastecer todo o Nordeste. Isso é desenvolvimento, isso é emprego, e isso é muito bom pra Sergipe”, comemorou o chefe do executivo estadual.

A companhia investiu R$ 90 milhões para criar uma linha de latas com capacidade de produzir 90 mil unidades por hora. Com a implantação dos investimentos, a Ambev prevê chegar a 12 mil empregos diretos, indiretos e induzidos gerados em todo o estado.

Ceo da Ambev, Jean Jereissati relembrou do anúncio de investimentos feito em dezembro de 2020. “Há exatamente um ano, anunciávamos diretamente ao governador a expansão desta fábrica. Fizemos o investimento mesmo durante a pandemia e escolhemos Sergipe porque acreditamos no potencial de crescimento da região. Temos outras fábricas no Nordeste, mas escolhemos Sergipe”, afirmou.

A iniciativa da empresa conta com o apoio do Governo de Sergipe, por meio do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), que foi fundamental para a decisão do grupo de investir no projeto.

Jereissati informou, ainda, que a unidade começará a produzir uma cerveja com base de laranja em abril do próximo ano. “O investimento não será só na fábrica, em tecnologia, mas em toda a produção, já que vamos comprar a laranja diretamente do produtor, sem intermediários ou atravessadores”, disse.

Em 22 de setembro de 2021, por meio da Lei Nº 8.895, o Governo do Estado reduziu a alíquota de ICMS para cervejas que contenham no mínimo 0,35% de suco de laranja concentrado ou integral na sua composição. A iniciativa visa o fomento à cadeia produtiva de laranja em Sergipe. A alíquota de ICMS foi reduzida de 25% para 13% sobre as operações e prestações de serviço internas envolvendo cervejas que utilizem em sua composição a laranja e sejam comercializadas em embalagem de vidro ou lata.

A Ambev

A empresa brasileira tem sede em São Paulo e está presente em 18 países. A cultura da empresa dá liberdade para o teste de novas ideias e, cada vez mais, exercita a inovação. A companhia aposta também em processos de cocriação, convidando outras empresas a se juntarem a ela em busca de um objetivo comum.

A Ambev nasceu, em 1999, da união entre as centenárias Cervejaria Brahma e Companhia Antarctica. A empresa brasileira tem sede em São Paulo e está presente em 18 países. A história da Ambev começou na década de 1880, com duas cervejarias, através da Companhia Antarctica Paulista e a Manufactura de Cerveja Brahma & Villeger & Companhia.

Hoje, são mais de 100 rótulos. Atualmente, a unidade Águas Claras produz alguns dos rótulos mais desejados pelos brasileiros, como Bohemia, Brahma Duplo Malte, Original, Skol e outras bebidas não alcoólicas, como Guaraná Antarctica, Tônica e Sukita, e tem capacidade de produção de 260 mil hectolitros apenas em latas.

Foto: Arthuro Paganini