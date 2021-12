Banese cria Unidade de Atendimento em Monte Alegre e amplia serviços

Abertura do espaço aconteceu nesta segunda-feira (20), e conta com serviços e produtos para atender a demanda da população e fomentar a economia regional

O Banese ampliou, a partir desta segunda-feira (20), os serviços bancários ofertados à população do município de Monte Alegre, no alto sertão sergipano, com a abertura de uma Unidade de Atendimento. A nova estrutura disponibiliza produtos e serviços especializados que contribuirão com o desenvolvimento da economia local, como linhas de crédito voltadas para o financiamento do agronegócio.

A nova Unidade de Atendimento chega para complementar os serviços já oferecidos pelo Ponto Banese existente na cidade e atende a uma demanda da população, da prefeita Nena de Luciano, e da Câmara de Vereadores do município. O Ponto Banese havia sido inaugurado no mês de setembro deste ano.

“A nova Unidade de Atendimento disponibiliza produtos e serviços para pessoa física de nicho diferente do abordado pelo Ponto Banese”, explica o gerente da Área de Estrutura de Rede de Atendimento do Banese, Thiago Caetano. O espaço conta, também, com quatro caixas eletrônicos, equipe de caixa e gerência de negócios.

O gestor explica, ainda, que a região apresenta uma demanda específica e que, por isso, o Banese pensou em soluções personalizadas que levem comodidade, eficiência e segurança para os empresários e cidadãos montealegrenses. “Além de nicho diferenciado das pessoas físicas, o Posto visa atender o público das micro e pequenas empresas do município. Por isso, além do Ponto Banese, decidimos criar essa nova estrutura, de modo que a população não precise se deslocar até outro município para ter o atendimento que necessita”, destaca.

Fomento ao agronegócio

Além disso, estão disponíveis para pessoas físicas e jurídicas os produtos e linhas de crédito rural, com foco naqueles produtores rurais que desejem investir em máquinas e processos agropecuários. Os gerentes locais também poderão conectar o agropecuarista às mais de 900 startups ligadas ao AgTech Garage, parceiro do Banese e um dos maiores hubs de inovação no agronegócio do mundo.

“A região tem muito potencial para o agronegócio. Nesse primeiro momento, vamos conhecer melhor o cenário local e manter contato com os clientes, que terão atendimento exclusivo e especializado na nova Unidade de Atendimento do Banese”, garante o gerente.

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

Unidade de Atendimento Banese em Monte Alegre

Atendimento presencial: de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h.

Caixas eletrônicos: de segunda a sexta das 7h às 18h; sábado das 7h às 17h; e domingo das 7h às 13h.

Correspondente Bancário (Ponto Banese)

Segunda a sexta-feira: 7h30 às 17h

Sábado: 7h30 às 13h.

Fonte e foto Ascom Grupo Banese