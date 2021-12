Centro Cultural recebe apresentações de coral e Auto Natalino

Na semana em que se celebra o Natal, as atividades alusivas à data se intensificam por toda a Aracaju, espalhando o espírito da compaixão, do amor e da esperança. É com essa essência que o Centro Cultural, unidade da Prefeitura de Aracaju, gerida pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), promove uma noite de apresentações de cunho natalino, com acesso gratuito para a população.

A primeira apresentação será o Auto de Natal da Companhia de Arte da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), às 17h30, na praça General Valadão. Em seguida, às 19h, o coral natalino Godspede dá um desfecho especial para a noite. O grupo de canto foi contemplado no edital Coros Natalinos, executado pela Funcaju com recursos da Lei Aldir Blanc.

A programação faz parte do planejamento de ações culturais da Prefeitura de Aracaju, que visa a garantir a aracajuanos e turistas um calendário de atividades artísticas e culturais e, sobretudo, natalina nessa época do ano, em que a programação da Funcaju se soma ao Natal Iluminado, cuja decoração, espalhada pela cidade, repaginou a capital com o clima natalino.

Realizado em parceria com a Alese, o Auto de Natal irá recontar a história do nascimento de Jesus Cristo a partir de folhetos de cordel. Criada em 2015, a Cia de Arte Alese desenvolve espetáculos de cunho educativo e realiza oficinas em comunidades com pouco acesso à cultura e arte. Sobre o projeto Auto de Natal Sergipano, a companhia explica ser “uma celebração à nossa gente que carrega consigo a fé, a coragem e o amor necessários para viver em sociedade”.

Além das apresentações na praça General Valadão, os visitantes do Centro Cultural poderão contemplar, na área interna da unidade, a exposição Reisado Nossa Senhora da Conceição, de Dona Helena e Luana Lopes.

Foto: Ascom/Funcaju