Comandante do 28º BC recebe o Título de Cidadão Sergipano

Por iniciativa do deputado estadual Zezinho Sobral (PODE), a Assembleia Legislativa outorgou na tarde dessa segunda-feira (20), no gabinete da presidência da Alese, o Título de Cidadão Sergipano ao Comandante do 28º Batalhão de Caçadores (28 BC), Coronel de Infantaria, Marco Aurélio Magalhães Cavalcanti. O presidente da Casa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), comandou a solenidade. Amigos e familiares do homenageado também estavam presentes.

O presidente Luciano Bispo parabenizou o deputado estadual Zezinho Sobral pela iniciativa da honraria. “O Coronel Marco Aurélio Magalhães Cavalcanti veio para Sergipe e contribuiu muito para que o 28 BC elevasse sua atuação na área social e militar. Para a minha surpresa eles abriram as portas e promoveram a formação de árbitros de futebol. E eu fiquei ainda mais satisfeito porque ele disse que amou Sergipe e tem como meta de vida voltar a viver no nosso Estado um dia, pelo acolhimento, pelo calor humano da nossa gente”.

Prestigiando a solenidade, o Capitão dos Portos de Sergipe, o Capitão de Fragata, Luciano Maciel Rodrigues, destacou que a população tem atendido e aprovado o empenho das Forças Armadas no desenvolvimento de suas atividades no Estado. “As três Forças aqui em Sergipe, Marinha, Exército e Aeronáutica prestam relevantes serviços de utilidade pública. São atendimentos voltados ao público”.

O homenageado

O Coronel de Infantaria, Marco Aurélio Magalhães Cavalcanti, agradeceu a iniciativa do deputado estadual Zezinho Sobral e da Assembleia Legislativa. “Foi uma satisfação muito grande de receber este título. Ele representa um reconhecimento do que a nossa instituição (Exército) tem feito em Sergipe. Os trabalhos sociais são muito grandes. Isso só fortalece cada vez mais a nossa instituição federal com esse Estado”.

Ainda segundo o Coronel, a população sergipana reconhece a importância do Exército Brasileiro. “Geralmente quem mais reconhece é quem precisa da ação das Forças Armadas. É geralmente quem vê o nosso trabalho. Por isso que nas pesquisas de opinião pública nós somos sempre bem avaliados. As pessoas sabem da importância social do Exército, que fazemos uma série de atividades, em especial durante a pandemia, com vários apoios sociais. Por isso esta relação forte do 28 BC com a nossa sociedade”.

Por sua vez, o autor da honraria, o deputado Zezinho Sobral enalteceu a atuação do homenageado, valorizando a atuação do Exército Brasileiro. “As Forças Armadas do Brasil, em especial o nosso Exército, estão num caminho de encontro com a população, apoiando ações na área da Saúde, no Social, com ações de mitigação da seca no Nordeste, como um parceiro na formação e qualificação de jovens para o mercado de trabalho. Por isso encontram na Alese esse reconhecimento público”, justificou.

Em seguida, o deputado estadual disse que a Assembleia Legislativa tem buscado reconhecer e valorizar as pessoas que vêm para Sergipe prestar relevantes serviços à população nas funções que passam a exercer. “Além de garantir a segurança e a integridade do nosso território, o Exército brasileiro está atuando ao lado da população, em especial na pandemia, ajudando os mais vulneráveis, avançando, inclusive, nas áreas de engenharia, construindo rodovias. Este é o reconhecimento da Alese, mas também do povo sergipano”.

Foto: Joel Luiz

Por Habacuque Villacorte