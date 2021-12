Cope flagra homem transportando 200kg de drogas em Socorro

Equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) prenderam em flagrante Orlando Correia dos Santos, 32, no momento em que ele fazia o transporte de quase 200kg de maconha. A ação policial ocorreu em Nossa Senhora do Socorro durante a tarde dessa segunda-feira (20).

Segundo as informações policiais, Orlando estava sendo monitorado pelos policiais, já que havia informações de que realizava com frequência o transporte e a entrega desse tipo de carga. Quando as equipes tomaram conhecimento de que haveria uma nova entrega, foi montada uma operação para identificar o veículo e abordá-lo.

Conforme o apurado nas investigações, Orlando é ex-presidiário. Ele também já havia sido preso em flagrante no ano de 2010 também pelo crime de tráfico de drogas. Na época, policiais militares o encontraram com uma quantidade significativa de maconha, na cidade de São Cristóvão.

As investigações continuam em andamento para identificar e prender os demais envolvidos nos crimes relacionados a esse fato. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP