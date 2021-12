Coros Natalinos: grupos de canto promovem o clima natalino

Na Orla Pôr do Sol, nos mercados municipais, no centro comercial de Aracaju. Por onde os grupos de canto selecionados no edital Coros Natalinos passaram, durante este mês de dezembro, levaram alegria, compaixão e celebração natalina.

Foi assim no calçadão da rua João Pessoa, no Centro, nesta segunda-feira, 20, quando aracajuanos e turistas puderam contemplar a apresentação do Grupo Vocal Sírius, a qual integra o projeto Coros Natalinos, uma realização da Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), para promover na capital o espírito de celebração do Natal a partir de projetos financiados pela Lei Aldir Blanc.

Formado por 14 integrantes, o grupo Vocal Sírius, com seus 38 anos de experiência, apresentou o projeto “Sírius no Natal” e fez questão de agradecer à Prefeitura pela oportunidade. “Essa iniciativa da Prefeitura é, sem sombra de dúvidas, maravilhosa, e está sendo uma experiência inenarrável. Foi um grande prazer participar deste edital que atingiu e deu suporte não só para nós do Grupo Sirius, mas também para outras pessoas do segmento artístico e musical. Estamos muito gratos pelo apoio, assistência, flexibilidade e espero que projetos assim continuem a acontecer e que possamos fazer parte dele novamente”, disse o diretor musical do grupo, Silas Teodoro.

A professora Luciana Santana, que passava pelo calçadão no momento da apresentação, disse se sentir emocionada com o que viu. “Eu nunca vi de perto algo parecido com o que estou vendo aqui e estou me sentindo dentro daqueles filmes que passam na televisão. Fiquei ainda mais ansiosa para comemorar o natal com minha família”, disse.

No último fim de semana, o espaço contemplado com um coral natalino foi o Mercado Municipal Milton Santos, no conjunto Augusto Franco. O Grupo Vocal Vivace também apresentou um espetáculo com a temática natalina, encantando comerciantes, consumidores e turistas da unidade municipal. “A iniciativa foi muito boa, traz a paz para os feirantes, consumidores e até para a comunidade. Renova a esperança, anima e traz uma alegria com essa surpresa do coral”, destaca o consumidor Ari Farias.

Nesta terça-feira, 21, Aracaju recebe a última apresentação do projeto Coros Natalinos. O grupo Godspede encerrará uma noite de celebração no Centro Cultural de Aracaju, localizado na praça General Valadão, por volta das 19h, após apresentação do Auto de Natal Sergipano, em parceria com a Companhia de Arte da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

A programação faz parte do planejamento de ações culturais da Prefeitura de Aracaju, que visa garantir aos aracajuanos e turistas um calendário de atividades artísticas e culturais e, sobretudo, natalina nessa época do ano, somando a cultura ao projeto Natal Iluminado, cuja decoração, espalhada pela cidade, repaginou a capital com o clima natalino.

