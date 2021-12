Dia Estadual da Visibilidade Lésbica é aprovado na Alese

Na sessão plenária da Casa Legislativa desta terça-feira, 21, os deputados estaduais aprovaram o Projeto de Lei nº209/2021, que institui o Dia Estadual da Visibilidade Lésbica. O autor da propositura é o deputado Iran Barbosa (PT) e, de acordo com o documento, fica a ser comemorado, anualmente, no dia 29 de agosto.

Segundo a justificativa do PL, o Dia Nacional de Visibilidade Lésbica, celebrado em 29 de agosto, foi criado pelas mulheres lésbicas brasileiras, militantes da luta pelos Direitos Humanos e Cidadania LGBTQIA+, durante do 1 Seminário Nacional de Lésbicas (Senale), no ano de 1996.

“As mulheres lésbicas são alvo de violência simbólica, verbal, psicológica, física e econômica em todos os espaços, ou seja, na família, na rua, nos hospitais, na escola, no trabalho, entre outros. Essa opressão imposta pela sociedade patriarcal causa muito sofrimento, podendo provocar a negação da própria sexualidade, o afastamento de familiares, a evasão escolar a construção de uma vida dupla e, em alguns casos, suicídio”, colocou.

Após aprovado na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o Projeto de Lei segue para sanção governamental.

