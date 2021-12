Edvaldo entrega reforma da ala covid do Hospital Nestor Piva

O prefeito Edvaldo Nogueira entregou, nesta terça-feira, 21, a reforma da ala covid do Hospital Municipal Nestor Piva, zona Norte da capital. Fruto de um investimento superior a R$ 2,9 milhões, com recursos próprios da gestão municipal, o local foi completamente revitalizado, após ter sido afetado por um incêndio, em maio deste ano. Além da restauração, a ala foi totalmente modernizada para garantir uma assistência ainda mais qualificada à população.

“A entrega de hoje tem grande significado. O dia que vivemos aqui no Nestor Piva foi um dos mais difíceis da minha trajetória na gestão pública. Foi um momento dramático, uma fatalidade, e que me entristeceu muito. Mas nossas equipes mostraram competência, determinação, mostraram cuidado e, rapidamente, debelaram o fogo e transferiram os pacientes. Logo após, iniciamos o processo de completa recuperação da ala, com recursos da Prefeitura e, hoje, entregamos novamente à população, completamente remodelada, sendo mais um instrumento de garantia do atendimento de urgência e emergência em Aracaju”, destacou Edvaldo.

Ao entregar o espaço, o prefeito também ressaltou o empenho dos profissionais que atuaram no dia do incêndio “para salvar, proteger e acolher vidas”. “Naquele momento tão difícil, todos os trabalhadores deram a maior demonstração de humanidade, companheirismo e de iniciativa que já pude presenciar. Agiram não somente com celeridade, mas com muita competência. Então, à vocês, minhas palavras são de agradecimento. Quero agradecer a todos que atuaram naquele dia, os profissionais da saúde, acima de tudo, mas também os trabalhadores da SMTT, Guarda Municipal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e todos os demais”, frisou.

Edvaldo agradeceu, ainda, a Energisa pela doação dos equipamentos hospitalares e de escritório. “Ninguém mais se lembrava do Nestor Piva, mas os gestores da Energisa não só lembraram como nos ajudaram com a doação de R$ 150 mil. Eu sempre digo que, sozinho, ninguém faz nada. É através de parcerias, da somação de esforços, que os gestores públicos conseguem fazer mais e melhor pela população. E o gesto da Energisa, que tem sido uma grande parceira da Prefeitura, em diversas ações, expressou bem isso”, reforçou.

Atendimento

O Hospital Nestor Piva dispõe, atualmente, de 12 leitos de internamento e 14 para observação. Com a conclusão da obra, por não se tratar de mais de uma unidade de referência para o atendimento de pacientes com covid-19, os leitos serão redimensionados, de acordo com a secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza.

“É um novo espaço que será colocado à disposição da comunidade. Neste primeiro momento o hospital vai conseguir fazer uma adequação melhor dos pacientes, podendo redimensionar toda a estrutura para atendimento da população e se houver alguma necessidade, caso tenha o risco de uma nova onda de covid ou até mesmo da Influenza, como temos visto em outros estados, temos um espaço que vai servir para compor a quantidade de leitos municipais para dar assistência digna, adequada à população”, detalhou Waneska.

Estrutura

As intervenções na ala do Hospital Nestor Piva incluíram a revisão e substituição necessárias de todas as instalações elétricas, de gases medicinais, de incêndio e hidrossanitárias, assim como de todas as esquadrias. A revitalização também incluiu a pintura do espaço e implantação de um novo sistema de climatização. Além disso, também houve a reorganização e modernização da ala, respeitando as normas técnicas vigentes – RDC 50/2002 e acessibilidade.

“Foi uma fatalidade o que aconteceu, mas fizemos um trabalho de recuperação de toda a área que foi afetada pelo incêndio e aproveitamos para modernizar várias partes, como a de oxigênio, cilindros e a parte de proteção de incêndio. Então, não foi só uma reforma, mas uma modernização para que o local pudesse voltar a oferecer atendimento de qualidade à população”, afirmou o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari.

Para substituir os equipamentos que foram danificados no incêndio, a Prefeitura recebeu uma doação da Energisa em Sergipe. Entre os materiais doados estão: ventilador pulmonar; aparelho de ECG portátil; negatoscopio; válvulas de registro reguladora de oxigênio; válvulas de registro reguladora de ar comprimido; fluxômetros; e tomadas duplas com válvula de impacto para oxigênio. A doação também incluiu equipamentos de escritório, como desktops com teclado e mouse, impressoras, aparelhos de ar condicionado split, armários vitrine com duas portas, mesa de cabeceira, estantes de aço, cadeiras, mesa pvc, lixeiras em aço, luminárias e lâmpadas.

“Desde que aconteceu o incêndio, nos sensibilizamos e entramos em contato com a Prefeitura para ajudar, ainda mais pela sensibilidade do momento, uma vez que o lamentável incidente aconteceu na ala covid. Então, fizemos a doação de equipamentos hospitalares e também de escritório, além de ar condicionados para que o local pudesse se restabelecer o mais rápido possível, atendendo a população”, afirmou o presidente da Energisa em Sergipe, Roberto Carlos Currais.

