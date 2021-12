Em ato no Palácio de Despachos magistério cobra rateio dos recursos da Educação em SE

Um grupo de professores que integram o Sindicato da categoria em Sergipe (Sintese) esteve reunido nesta terça-feira (21), em frente ao Palácio dos Despachos, sede do governo estadual.

Durante o ato, a presidenta do Sintese, Ivonete Cruz disse que “a nossa reivindicação é por algo nosso, há sobras nos recursos e elas precisam ser devolvidas a quem têm direito que são os trabalhadores e trabalhadoras da Educação, por isso dizemos ‘Belivaldo devolva o meu dinheiro”.

Os professores participaram do ato convocado pelo SINTESE com o objetivo de buscar uma resposta do governador com relação ao rateio dos recursos (Fundeb e MDE) para os trabalhadores da Educação.

Segundo informações passadas pelo Sintese, o governador não estava no Palácio, mas atendeu a presidenta do sindicato por telefone e informou que ainda não tinha resposta e que esta tarde se reúne com integrantes do governo da área de finanças. Ele disse também que o assunto será na mesa de negociação com a Secretaria de Estado da Administração.

Assembleia

Logo após o telefonema, a direção do SINTESE realizou uma assembleia e foi decidido que os professores e professoras gravem vídeos e postem nas redes sociais (marcando @sintese.sergipe no Instagram e no Tik Tok e @sintese no Twitter) cobrando o rateio dos recursos da Educação.

Logo após o fim do ato, integrantes da direção do SINTESE foram a Secretaria de Estado da Administração para tentar dialogar com o secretário sobre qual data o sindicato seria recebido.

