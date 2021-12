João Daniel entrega veículo ao Conselho Tutelar de São Cristóvão

O deputado federal João Daniel (PT) fez a entrega, na manhã desta terça-feira, de mais um veículo para o fortalecimento dos Conselhos Tutelares. Desta vez, o beneficiário foi o Conselho Tutelar do 1º Distrito de São Cristóvão, que recebeu um veículo Jeep Renegade, zero quilômetro. Ao lado do prefeito Marcos Santana, João Daniel fez a entrega das chaves do veículo aos conselheiros tutelares.

O deputado disse que o Conselho tem um papel importante em todos os municípios e o Conselho Tutelar de São Cristóvão, segundo ele, é bastante atuante, com um grande trabalho na defesa da sociedade, em especial da criança e do adolescente. “Contribuir com a gestão atual e apoiar esse grande trabalho dos conselheiros e conselheiras é uma grande tarefa do nosso mandato”, afirmou João Daniel. Ele ressaltou que o veículo entregue hoje é mais um que se soma aos já destinados aos CTs de vários municípios do estado de Sergipe.

O veículo entregue nesta terça, adquirido através de emenda no valor de R$ 64 mil, por meio do Ministério dos Direitos Humanos, será destinado ao trabalho realizado diariamente pelos conselheiros tutelares na defesa proteção das crianças e adolescentes, na garantia do que está preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A conselheira tutelar Márcia Castor Rodrigues destacou a importância da chegada desse veículo para a execução do trabalho. Ela afirmou que o Conselho Tutelar se sente lisonjeado, porque o carro entregue é de suma importância não só para o Conselho como para a cidade. “Vai facilitar nossa locomoção, especialmente aos lugares de difícil acesso. Ficamos gratos por esta atenção do mandato do deputado João Daniel ao nosso município”, afirmou Márcia.

O prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, ressaltou que João Daniel sempre foi um parceiro de São Cristóvão e tem tido uma ação fundamental para que a gestão municipal dê à população sancristovense as condições de trabalho, a exemplo do que fazendo hoje com os conselheiros tutelares ao entregar o veículo destinado. “Ter um parceiro como ele nos dá mais tranquilidade de, apesar de ser uma cidade pobre, tocarmos nossa missão em São Cristóvão”, afirmou Marcos Santana.

Foto assessoria

Por Edjane Oliveira