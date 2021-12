Natal da solidariedade organizado pela CPTran, em parceria com o INEC, doa 4.000 cestas básicas para instituições de Sergipe

A Polícia Militar de Sergipe, através da Companhia de Policiamento de Trânsito – CPTRAN, recebeu nesta segunda-feira, dia 20, mais uma vez, do INEC – INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA, 4.000 cestas básicas para serem doadas para instituições de Sergipe, realizando o Natal da Solidariedade.

Dentre as instituições agraciadas estão: o Bethesda Casa de Misericórdia, que cuida de dependentes químicos, bem como de álcool, sediada no município de Itaporanga D’Ájuda, no Povoado Araticum; o Centro Espírita Paz e Luz, que faz um trabalho com adolescentes, idosos e com famílias carentes no município de Riachão do Dantas; o Grupo Espírita Trabalhadores do Bem, situado no bairro Cirurgia, em Aracaju; Igreja Assembleia de Deus de Boquim; dentre tantas outras instituições espalhadas pelo nosso estado, que foram devidamente cadastradas com antecedência.

O advogado Márlio Damasceno, procurador da instituição Bethesda, agradeceu imensamente a CPTRAN e ao INEC pelas doações, destacando a importância deste ato, que ajudará sobremaneira a entidade que cuida de dependentes químicos, principalmente neste momentos de poucos recursos, pedindo a Deus que abençoe a todos.

O Dr. Manoel Costa Neto, Juiz de Direito e voluntário do Centro Espírita Paz e Luz, também compareceu para receber as doações desta instituição, agradecendo também a CPTRAN e ao INEC pelas doações das cestas básicas. “Neste período natalino, estas doações vêm em muito boa hora, ainda mais que continuamos neste momento de pandemia, onde diversos pais e mães de família estão desempregados e estes alimentos servirão, em muito, para amenizar a situação da população carente assistida pela instituição, no município de Riachão do Dantas”.

Matéria e fotos do blog Espaço Militar